Держдепартамент США схвалив продаж Україні БМП Bradley

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки

Зазначається, що уряд України запросив придбання:

обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley;

технічної допомоги;

навчання;

публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить 150 млн доларів.

Реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України.