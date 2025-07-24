У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСуспільствоВійна

Держдепартамент США схвалив продаж Україні БМП Bradley

Орієнтовна вартість контракту - 150 млн доларів.

Держдепартамент США схвалив продаж Україні БМП Bradley
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки 

Зазначається, що уряд України запросив придбання:

  • обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley;
  • технічної допомоги; 
  • навчання; 
  • публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки. 

Орієнтовна загальна вартість становить 150 млн доларів.

Реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України.

  • Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies