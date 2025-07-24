Держдепартамент США схвалив продаж Україні БМП Bradley

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки
Зазначається, що уряд України запросив придбання:
- обладнання та послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley;
- технічної допомоги;
- навчання;
- публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість становить 150 млн доларів.
Реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України.
- Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III та систем підтримки, а також пов'язаного з нею обладнання.