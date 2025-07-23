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На Сумщині на вибухонебезпечних предметах підірвались двоє людей

Загинули дитина та рятувальник.

На Сумщині на вибухонебезпечних предметах підірвались двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

У Сумській області через вибухи вибухонебезпечних предметів загинули дитина та рятувальник.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“У Сумському районі 14‑річний хлопець, із цікавості чи через необізнаність, знайшов на вулиці та взяв у руки невідомий предмет. Той вибухнув. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, - написа Григоров.

Крім того, у Шосткинському районі під час гуманітарного розмінування загинув 30‑річний сержант ДСНС. Рятувальник працював над знешкодженням ворожого дрона. У нього залишилися дружина та маленький син.
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