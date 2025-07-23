На Сумщині на вибухонебезпечних предметах підірвались двоє людей

У Сумській області через вибухи вибухонебезпечних предметів загинули дитина та рятувальник.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“У Сумському районі 14‑річний хлопець, із цікавості чи через необізнаність, знайшов на вулиці та взяв у руки невідомий предмет. Той вибухнув. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, - написа Григоров.

Крім того, у Шосткинському районі під час гуманітарного розмінування загинув 30‑річний сержант ДСНС. Рятувальник працював над знешкодженням ворожого дрона. У нього залишилися дружина та маленький син.