Завершився дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який було домовлено в Стамбулі.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
В рамках цього етапу з російської неволі було визволено групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби.
Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
В Координаційному штабі зазначили, що крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.
Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Також з полону повертається останній із захисників острова Зміїний - боєць ДПСУ.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років.
Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.
“Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі”, - підсумували в Координаційному штабі.
Нагадаємо, 4 липня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.