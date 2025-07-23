Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Завершився дев’ятий етап обміну військовополоненими, про який було домовлено в Стамбулі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В рамках цього етапу з російської неволі було визволено групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби.

Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін військовополоненими 23 липня 2025 року

В Координаційному штабі зазначили, що крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки. Також з полону повертається останній із захисників острова Зміїний - боєць ДПСУ.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін військовополоненими 23 липня 2025 року

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Обмін військовополоненими 23 липня 2025 року

“Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі”, - підсумували в Координаційному штабі.

Нагадаємо, 4 липня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.