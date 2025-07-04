Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.

Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина, зокрема Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

“Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити”, – написав глава держави.

Як зазначив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула з полону ще одну групу Захисників у продовження обмінів згідно зі “Стамбульськими домовленостями”.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернув з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому – 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.

З російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Обмінний процес відповідно до “Стамбульських домовленостей” триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Сьогоднішній етап обміну відбувся за участі голови Координаційного штабу, начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.