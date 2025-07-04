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Генштаб підтвердив ураження підприємства з виробництва бойових частин для "шахедів" у Московській області

Підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Генштаб підтвердив ураження підприємства з виробництва бойових частин для "шахедів" у Московській області
Фото: Генштаб

В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ “ФНПЦ “Науково-дослідний інститут прикладної хімії“ (Сергіїв Посад, Московська область рф).

Як зазначає Генштаб ЗСУ, на цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України.

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“Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються”, – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, під ранок 4 липня дрони атакували Підмосков’я. В Сергієвому Посаді лунали вибухи, там пошкоджена, зокрема, електропідстанція. Про атаку дронів заявили і в Ростовській області. Там губернатор стверджує, що загинула жінка.
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