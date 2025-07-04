Директорку фірми-постачальника харчів для військової частини Нацгвардії підозрюють у несплаті 9 млн грн податків

Слідство встановило, що директорка компанії не вносила до податкових декларацій дані про реальні обсяги прибутку.

Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування, передає Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підприємство впродовж тривалого часу отримувало дохід від однієї з військових частин Національної гвардії України та іншого приватного товариства. Однак директорка компанії не вносила до податкових декларацій дані про реальні обсяги прибутку. У такий спосіб вона ухилилась від сплати 8,9 млн грн податків.

Суму завданих бюджету збитків підтверджують висновки судово-економічної експертизи.

На підставі зібраних доказів детективи Бюро повідомили керівницю компанії про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.