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Директорку фірми-постачальника харчів для військової частини Нацгвардії підозрюють у несплаті 9 млн грн податків

Слідство встановило, що директорка компанії не вносила до податкових декларацій дані про реальні обсяги прибутку.

Директорку фірми-постачальника харчів для військової частини Нацгвардії підозрюють у несплаті 9 млн грн податків
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків директорці полтавської компанії, що спеціалізується на постачанні продуктів харчування, передає Бюро економічної безпеки. 

За даними слідства, підприємство впродовж тривалого часу отримувало дохід від однієї з військових частин Національної гвардії України та іншого приватного товариства. Однак директорка компанії не вносила до податкових декларацій дані про реальні обсяги прибутку. У такий спосіб вона ухилилась від сплати 8,9 млн грн податків.  

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Суму завданих бюджету збитків підтверджують  висновки судово-економічної експертизи. 

На підставі зібраних доказів детективи Бюро повідомили керівницю компанії про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. 

Досудове розслідування триває. Встановлюються  інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.
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