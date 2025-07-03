Судитимуть мешканку Львівщини, яка видурила у військового майже мільйон гривень

Судитимуть мешканку Стрийського району Львівської області, яка видурила у військового майже мільйон гривень.

"Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими Стрийського райуправління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури цієї весни викрили і повідомили про підозру зловмисниці, яка видурила у військовослужбовця понад 900 тисяч гривень", – повідомили у кіберполіції.

З’ясували, що жінка створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж, де видавала себе за неіснуючу особу та використовувала фото іншої жінки. Саме під цим вигаданим образом вона розпочала онлайн-спілкування з 21-річним військовослужбовцем.

Пізніше зловмисниця створила у потерпілого відчуття емоційної близькості та почала просити фінансову допомогу під надуманими приводами: від оплати поховання родича до медичних витрат після нібито ДТП. Загалом так вона отримала майже 130 тисяч гривень.

Однак цього зловмисниці виявилося замало і вона переконала чоловіка передати їй банківську картку - буцімто для придбання житла, де "пара"могла б жити разом. Так жінка зняла з рахунку ще майже 800 тисяч гривень.Усі кошти зловмисниця привласнила та витратила на власний розсуд.

Фото: Кіберполіція Підозрювана у шахрайстві

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченій загрожує покарання – позбавлення волі строком до восьми років.