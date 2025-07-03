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СБУ затримала російського "крота" у Повітряних Силах ЗСУ

Зрадником виявився майор. 

СБУ затримала російського "крота" у Повітряних Силах ЗСУ
Затримання російського агента
Фото: СБУ

Служба безпеки України на Львівщині затримала майора Повітряних Сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

"Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України зірвала нову спробу РФ отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ", – розповіли у СБУ. 

"Роботу" агента координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» фсб Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням "крота" був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронових ударів.

Затримання &quot;крота&quot; у Повітряних силах
Фото: СБУ
Затримання "крота" у Повітряних силах

Крім того, за завданням куратора чоловік активовував номери мобільних операторів України та передавав їх колишній дружині, а вона розповсюджувала їх серед ворожих агентів для використання в підривній діяльності проти України.

"Співробітники СБУ завчасно викрили «крота», задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ", – зазначили у спецслужбі. 

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.
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