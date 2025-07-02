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Привласнив 33 млн грн на закупівлі озброєнь для ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Міноборони

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Привласнив 33 млн грн на закупівлі озброєнь для ЗСУ: правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Міноборони
Фото: СБУ

СБУ та ОГП повідомили про підозру експосадовцю Міноборони, який привласнив 33 млн грн на закупівлі озброєнь для ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора у взаємодії з Міністром оборони викрили ще одну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю озброєнь для України", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, ідеться про розкрадання понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року.

До організації оборудки причетні ексдиректор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства. Навесні 2022 року вони уклали контракт на поставку 1125 гвинтівок для потреб фронту.

Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контрактом. 

Фото: СБУ

"Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Більше того, він не уклав з підрядником додаткову угоду на зменшення вартості озброєння у зв’язку з відсутністю всіх комплектуючих", — додають в СБУ.

Як встановило слідство, ексчиновник та його спільник – гендиректор компанії-постачальника, вивели у тінь усю "зекономлену" суму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває експертиза на відповідність поставлених гвинтівок тактико-технічним характеристикам. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
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