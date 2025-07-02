Окупанти РФ вдарили по громаді Дніпропетровщини КАБами

Вранці 2 липня армія РФ атакувала FPV-дроном Нікополю Дніпропетровської області. Також ворог скинув КАБи на Межівську громаду Синельниківського району.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі через атаку російських дронів постраждали четверо людей. Чоловік 65 років – "важкий". 44-річний і 49-річний чоловіки, а також 40-річна жінка у стані середньої тяжкості. Загалом внаслідок обстрілів Нікопольщини впродовж дня поранені семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них — 17-річна дівчина.

Крім того, у місті внаслідок атаки пошкоджені два авто.

Населені пункти Нікопольщини росіяни атакували безпілотниками та артилерією. Сталося декілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання рятувальники приборкали.

Пошкоджені два приватні будинки, три господарські споруди, ще одна — знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.

По Синельниківщині вдарили КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі, що не експлуатувалися.

За уточненою інформацією, вночі армія РФ поцілила FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці — артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя.