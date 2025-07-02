На Харківщині унаслідок атаки російких дронів постраждали двоє цивільних

"Обох постраждалих госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

У с. Веселе Липецької громади через російський дрон поранень зазнав 64-річний чоловік. У с. Шестакове Старосалтівської громади травмовано 20-річного чоловіка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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