На Харківщині унаслідок атаки російких дронів постраждали двоє цивільних

Унаслідок атаки ворожих FPV-дронів у Харківській області постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У с. Веселе Липецької громади через російський дрон поранень зазнав 64-річний чоловік. У с. Шестакове Старосалтівської громади травмовано 20-річного чоловіка.
"Обох постраждалих госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.
- Уночі росіяни атакували дронами села Борівське та Волоська Балаклія на Харківщині. Внаслідок атаки сталася пожежа на складських приміщеннях та території сільськогосподарського підприємства.