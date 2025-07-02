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На Харківщині унаслідок атаки російких дронів постраждали двоє цивільних

Травм зазнали двоє чоловіків.

На Харківщині унаслідок атаки російких дронів постраждали двоє цивільних
Фото: ДСНС

Унаслідок атаки ворожих FPV-дронів у Харківській області постраждали двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Веселе Липецької громади через російський дрон поранень зазнав 64-річний чоловік.  У с. Шестакове Старосалтівської громади травмовано 20-річного чоловіка. 

"Обох постраждалих госпіталізували з вибуховими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

  • Уночі росіяни атакували дронами села Борівське та Волоська Балаклія на Харківщині. Внаслідок атаки сталася пожежа на складських приміщеннях та території сільськогосподарського підприємства. 
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