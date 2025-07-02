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Росіяни атакували Куп'янський район, є загиблий

В одному із сіл спалахнула масштабна пожежа.

Росіяни атакували Куп'янський район, є загиблий
ілюстративне фото
Фото: МВС

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни обстріляли Куп'янський район ударними безпілотниками. 

Усього було застосовано 10 дронів, які вдарили по селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок атаки сталася пожежа на складських приміщеннях та території сільськогосподарського підприємства. Загальна площа загоряння становила 800 квадратних метрів, вогнеборцям вдалося його локалізувати.

У селі Борівське одна людина загинула, ще одна зазнала травм. 
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