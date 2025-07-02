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Послом Німеччини в Україні стане 57-річний Гайко Томс

Попередній очільник дипломатичної місії переходить на державну посаду.

Послом Німеччини в Україні стане 57-річний Гайко Томс
Гайко Томс
Фото: Die Welt

Виконавчий директор німецької версії видання Politico Гордон Репінські у своєму блозі на Die Welt заявив, що новим послом Німеччини в Україні стане Гайко Томс.

57-річний чиновник до реформування уряду обіймав посаду державного секретаря у міністерстві фінансів. Він має чималий дипломатичний досвід: з 2020 до 2023 року був послом Німеччини у Бразилії, а ще раніше працював заступником голови місії ФРН при НАТО. 

Томс змінить на чолі німецької дипломатичної місії у Києві Мартіна Єгера, якого перевели на посаду у Берліні - він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Затвердження кандидатури нового посла з боку уряду має відбутися вже цієї середи. 

 
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