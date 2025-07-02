Послом Німеччини в Україні стане 57-річний Гайко Томс

Виконавчий директор німецької версії видання Politico Гордон Репінські у своєму блозі на Die Welt заявив, що новим послом Німеччини в Україні стане Гайко Томс.

57-річний чиновник до реформування уряду обіймав посаду державного секретаря у міністерстві фінансів. Він має чималий дипломатичний досвід: з 2020 до 2023 року був послом Німеччини у Бразилії, а ще раніше працював заступником голови місії ФРН при НАТО.

Томс змінить на чолі німецької дипломатичної місії у Києві Мартіна Єгера, якого перевели на посаду у Берліні - він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Затвердження кандидатури нового посла з боку уряду має відбутися вже цієї середи.