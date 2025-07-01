Німеччина почала перевіряти танкери у Балтійському морі для боротьби з «тіньовим флотом» РФ

З 1 липня Німеччина запровадила новий захід проти «тіньового флоту» Росії. Тепер федеральні служби запитують судна, що прямують на схід поблизу острова Фемарн у Балтійському морі, про наявність страхування від шкоди, заподіяної розливом нафти,
Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН.
У міністерстві транспорту вважають, що така перевірка дозволить покращити контроль у Балтійському морі.
«Ми маємо підвищити пильність щодо тіньового флоту в Балтиці. Завдяки перевірці страхового статусу ми отримуємо ще одну частину мозаїки, що допоможе діяти разом із партнерами в регіоні — аж до включення суден до санкційного списку», — заявив глава транспортного міністерства Патрік Шнідер.
Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив, що новий крок має зміцнити співпрацю у Балтійському регіоні.
«Мета абсолютно чітка: ми посилюємо тиск на російську тіньову флотилію і захищаємо Балтійське море», - зауважив Вадефуль.
До тіньового флоту відносять переважно старі нафтові танкери, які уникають страхування у відомих компаніях, не заходять у європейські порти та застосовують небезпечні практики, щоб обійти санкції. Перевірки також розпочала Швеція.
Зібрані документи надсилають до німецької Служби судноплавної безпеки. У разі виявлення порушень можливе включення суден до загальноєвропейського моніторингу або накладення санкцій.
- Раніше європейські країни вели кулуарні переговори щодо масштабних “захоплень” московських танкерів в Балтійському морі і розробляють відповідне законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям.
- Росія тим часом намагається розширити експорт скрапленого природного газу попри санкції США, запроваджені минулого року. РФ має все необхідне для значного збільшення експорту СПГ, оскільки розширює свій тіньовий флот.