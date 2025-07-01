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Україна та партнери по "Рамштайну" запускають програму спільного виробництва зброї, - Умєров

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку". 

Україна та партнери по "Рамштайну" запускають програму спільного виробництва зброї, - Умєров
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

В Україні та в країнах-учасницях "Рамштайну" починає працювати програма спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він наголосив, що Україна має безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та військову техніку, і можливість випробовувати все це безпосередньо на полі бою.

"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном — у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн»", - пояснив міністр оборони.

Він зазначив, що все вироблене озброєння до закінчення війни буде постачатися Силам оборони України.

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", - наголосив Умєров.

Сьогодні Міністерство оборони разом із Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували підприємствам вітчизняного оборонно-промислового комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів. Вони стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва. Перше голосування у Верховній Раді щодо цього пакета змін відбудеться вже цього місяця. 

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже працюються три німецькі компанії оборонно-промислового комплексу. 
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