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Фінську компанію підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів до України

Фірма уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з Міністерством оборони України. 

Фінську компанію підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів до України
Прапори Фінляндії та України, ілюстративне фото
Фото: Пресслужба уряду Фінляндії

У Фінляндії компанію запідозрили у постачанні неякісних бронежилетів до України.

Як пише фінський мовник Yle, Центральна кримінальна поліція підозрює фірму в шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей – усі пункти з обтяжливими обставинами.

Компанія уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з міністерством оборони України. Вона мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і лише 5 000 доставили влітку 2022 року.

Попереднє розслідування встановило, що, імовірно, якість продукції не відповідала заявленій у контракті. Україна звернулася з проханням щодо правової допомоги у цій справі наприкінці 2023 року.

У скоєнні злочинів підозрюють керівника компанії. Двоє людей перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту не було пред'являли підозр.

Справу передадуть на розгляд прокуратури влітку.

  • Навесні 2024 року НАБУ повідомило, що у Фінляндії затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.
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