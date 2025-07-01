Скорочення фінансування USAID може призвести до 14 мільйонів смертей протягом п'яти років

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити більшу частину фінансування гуманітарної допомоги країнам може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.
Як пише ВВС, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.
Аналізуючи дані зі 133 країн, команда дослідників підрахувала, що фінансування USAID запобігло 91 мільйону смертей у країнах, що розвиваються, між 2001 і 2021 роками. Вони також спрогнозували, як скорочення фінансування на 83% (саме на стільки скоротили фінансування) може вплинути на рівень смертності.
Згідно з прогнозами, скорочення фінансування може призвести до понад 14 мільйонів смертей, яких можна було уникнути, до 2030 року. З них понад 4,5 мільйона – це діти віком до п'яти років, або близько 700 000 дитячих смертей на рік.
За словами співавтора звіту журналу Lancet, дослідника Барселонського інституту глобального здоров’я Давіде Раселли, для багатьох країн з низьким і середнім рівнем доходу шок, що виник у результаті скорочення допомоги Штатами, "можна порівняти за масштабом з глобальною пандемією або великим збройним конфліктом".
Через припинення фінансування можуть різко зупинитися і навіть повернутися назад два десятиліття прогресу в охороні здоров’я серед вразливих груп населення.
США як найбільший у світі постачальник гуманітарної допомоги, працювали у понад 60 країнах, переважно через підрядників.
У США кажуть, що залишалося ще приблизно 1000 програм, які будуть адмініструватися "ефективніше" під керівництвом Державного департаменту США та у консультації з Конгресом. Однак, за словами співробітників ООН, ситуація на місцях не покращується.
- Агенція Reuters у травні писала про те, що на чотирьох американських складах зберігалися продуктові набори, яких би вистачило для харчування 3,5 мільйонів людей упродовж місяця. Цього було б досить для подолання можливого голоду у Смузі Гази. Вартість продукції складає близько 98 мільйонів доларів.
- У березні Державний департамент США остаточно повідомив Конгрес про розпуск USAID.
- Очільник відомства Марко Рубіо заявив, що країна не повернеться до фінансування глобальних гуманітарних програм.
- Однак у квітні ЗМІ писали, що Сполучені Штати частково відновлять фінансування гуманітарних програм для шести країн - Лівану, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадору.