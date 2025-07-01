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Скорочення фінансування USAID може призвести до 14 мільйонів смертей протягом п'яти років

Третина тих, хто перебуває в групі ризику передчасної смерті, – це діти.

Скорочення фінансування USAID може призвести до 14 мільйонів смертей протягом п'яти років
Продовольча допомогу від USAID та Всесвітньої продовольчої програми постраждалі від повені у Пешаварі, Пакистан
Фото: EPA/UPG

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити більшу частину фінансування гуманітарної допомоги країнам може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.

Як пише ВВС, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.

Аналізуючи дані зі 133 країн, команда дослідників підрахувала, що фінансування USAID запобігло 91 мільйону смертей у країнах, що розвиваються, між 2001 і 2021 роками. Вони також спрогнозували, як скорочення фінансування на 83% (саме на стільки скоротили фінансування) може вплинути на рівень смертності.

Згідно з прогнозами, скорочення фінансування може призвести до понад 14 мільйонів смертей, яких можна було уникнути, до 2030 року. З них понад 4,5 мільйона – це діти  віком до п'яти років, або близько 700 000 дитячих смертей на рік.

За словами співавтора звіту журналу Lancet, дослідника Барселонського інституту глобального здоров’я Давіде Раселли, для багатьох країн з низьким і середнім рівнем доходу шок, що виник у результаті скорочення допомоги Штатами, "можна порівняти за масштабом з глобальною пандемією або великим збройним конфліктом".

Через припинення фінансування можуть різко зупинитися і навіть повернутися назад два десятиліття прогресу в охороні здоров’я серед вразливих груп населення.

США як найбільший у світі постачальник гуманітарної допомоги, працювали у понад 60 країнах, переважно через підрядників.

У США кажуть, що залишалося ще приблизно 1000 програм, які будуть адмініструватися "ефективніше" під керівництвом Державного департаменту США та у консультації з Конгресом. Однак, за словами співробітників ООН, ситуація на місцях не покращується.

  • Агенція Reuters у травні писала про те, що на чотирьох американських складах зберігалися продуктові набори, яких би вистачило для харчування 3,5 мільйонів людей упродовж місяця. Цього було б досить для подолання можливого голоду у Смузі Гази. Вартість продукції складає близько 98 мільйонів доларів.
  • У березні Державний департамент США остаточно повідомив Конгрес про розпуск USAID
  • Очільник відомства Марко Рубіо заявив, що країна не повернеться до фінансування глобальних гуманітарних програм. 
  • Однак у квітні ЗМІ писали, що Сполучені Штати частково відновлять фінансування гуманітарних програм для шести країн - Лівану, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадору. 
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