Скорочення фінансування USAID може призвести до 14 мільйонів смертей протягом п'яти років

Третина тих, хто перебуває в групі ризику передчасної смерті, – це діти.

Продовольча допомогу від USAID та Всесвітньої продовольчої програми постраждалі від повені у Пешаварі, Пакистан

Рішення президента США Дональда Трампа скоротити більшу частину фінансування гуманітарної допомоги країнам може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.

Як пише ВВС, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.

Аналізуючи дані зі 133 країн, команда дослідників підрахувала, що фінансування USAID запобігло 91 мільйону смертей у країнах, що розвиваються, між 2001 і 2021 роками. Вони також спрогнозували, як скорочення фінансування на 83% (саме на стільки скоротили фінансування) може вплинути на рівень смертності.

Згідно з прогнозами, скорочення фінансування може призвести до понад 14 мільйонів смертей, яких можна було уникнути, до 2030 року. З них понад 4,5 мільйона – це діти віком до п'яти років, або близько 700 000 дитячих смертей на рік.

За словами співавтора звіту журналу Lancet, дослідника Барселонського інституту глобального здоров’я Давіде Раселли, для багатьох країн з низьким і середнім рівнем доходу шок, що виник у результаті скорочення допомоги Штатами, "можна порівняти за масштабом з глобальною пандемією або великим збройним конфліктом".

Через припинення фінансування можуть різко зупинитися і навіть повернутися назад два десятиліття прогресу в охороні здоров’я серед вразливих груп населення.

США як найбільший у світі постачальник гуманітарної допомоги, працювали у понад 60 країнах, переважно через підрядників.

У США кажуть, що залишалося ще приблизно 1000 програм, які будуть адмініструватися "ефективніше" під керівництвом Державного департаменту США та у консультації з Конгресом. Однак, за словами співробітників ООН, ситуація на місцях не покращується.