ЗМІ: США відновлять фінансування продовольчих програм для шести країн

В ООН попереджали, що Вашингтон підписав "смертний вирок" для мільйонів людей.

Агенція Reuters з посиланням на внутрішнє листування тимчасового менеджменту USAID стверджує, що Сполучені Штати частково відновлять фінансування гуманітарних програм, які раніше були призупинені в рамках кампанії із заощадження державних коштів.

Йдеться про проєкти щодо забезпечення продовольством жителів шести країн - Лівану, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадору.

Джерела Reuters говорять, що причиною такого рішення став внутрішній тиск в межах адміністрації США та численні заклики з боку Конгресу та міжнародних організацій. Зокрема в ООН заявляли про те, що Білий дім "підписав смертний вирок для мільйонів", коли вирішив зупинити фінансування продовольчих програм USAID.