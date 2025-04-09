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Коаліційні перемовини у Німеччині завершено, Мерц стане канцлером 6 травня

Про підписання угоди можуть оголосити вже у середу.

Коаліційні перемовини у Німеччині завершено, Мерц стане канцлером 6 травня
Бундестаг
Фото: EPA/UPG

За інформацією німецького медіа ntv, Соціал-демократична партія та Християнсько-демократичний союз досягли остаточної домовленості щодо коаліційної угоди у парламенті.

Результати перемовин, внаслідок яких буде сформовано більшість у Бундестазі та представлено новий склад уряду, можуть оголосити вже опівдні 9 квітня. 

Фрідріх Мерц таким чином виконає свою обіцянку щодо досягнення принципової домовленості з коаліційними партнерами до Великодня. Голосування, що має підтвердити його обрання канцлером Німеччини, ймовірно, відбудеться 6 травня.

Уряд Олафа Шольца було відправлено у відставку 25 березня водночас з початком роботи нового скликання Бундестагу - проте до оголошення нового кабінету міністрів він продовжує виконувати обов'язки.

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