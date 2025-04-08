Близько 10 солдатів КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю

Східний кордон між Південною Кореєю та КНДР

У вівторок 8 квітня військові Південної Кореї зробили попереджувальні постріли, щоб зупинити групу північнокорейських солдатів, які ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію всередині демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.

Як пише Yonhap, про це повідомили у Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

Близько 10 озброєних північнокорейських солдатів повернулися до КНДР після того, як південнокорейські військові увімкнули попереджувальні аудіоролики та зробили постріли. У Південній Кореї вважають, що, імовірно, північнокорейські солдати перетнули кордон випадково під час регулярного патрулювання.

У JCS заявили, що військові уважно "стежать за пересуванням північнокорейських військових і вживають необхідних заходів відповідно до оперативних процедур".

Район, куди увійшли північнокорейські солдати, знаходився поблизу округу Госон у східній провінції Канвон. Він не є місцем, куди солдатів Північної Кореї відправляють для дорожніх робіт або розчищення.

Раніше цього тижня військові Південної Кореї заявили, що близько 1500 північнокорейських солдатів завершують навчання біля кордону під час встановлення колючого дроту.

Ця зона є однією з найбільш охоронюваних територій у світі, з колючим дротом і значною військовою присутністю вздовж обох сторін.

Військова демаркаційна лінія горизонтально ділить навпіл демілітаризовану зону, яка служила буфером між двома Кореями після того, як Корейська війна 1950-53 років закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.

Востаннє південнокорейські військові робили попереджувальні постріли в жовтні, коли КНДР підірвала дороги Кьонгуй і Донхе, які колись вважалися символами міжкорейської співпраці.