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Китай обіцяє “боротися до кінця” з останніми погрозами Трампа щодо мит

іністерство торгівлі Китаю звинуватило США в “шантажі” і заявило, що погрози президента США ввести додаткові 50% мита, якщо Пекін не скасує власні 34% взаємні мита, були “помилкою на вершині помилки”.

Китай обіцяє “боротися до кінця” з останніми погрозами Трампа щодо мит
Фото: EPA/UPG

Уряд Китаю заявляє, що “боротиметься до кінця”, якщо США продовжать ескалацію торгової війни після того, як Дональд Трамп пригрозив величезними додатковими митами у відповідь на заявлені контрзаходи Китаю, повідомляє The Guardian.

У вівторок міністерство торгівлі Китаю звинуватило США в “шантажі” і заявило, що погрози президента США ввести додаткові 50% мита, якщо Пекін не скасує власні 34% взаємні мита, були “помилкою на вершині помилки”.

Він пообіцяв “рішуче вжити контрзаходів”, додавши: “Китай буде боротися до кінця, якщо американська сторона налаштована піти неправильним шляхом”.

“У вівторок на початку торгів азійські ринки дещо покращилися, наступного дня після жахливого дня на світових ринках, який спонукав інвестора-мільярдера Білла Акмана, одного з прихильників президента США в боротьбі за Білий дім у 2024 році, закликати до мораторію”, ‒ зазначає видання.

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Відповідь Пекіна у вівторок є останньою у загостренні суперечок між двома країнами. Минулого тижня Трамп оголосив про введення мит у розмірі 10-50% проти торгових партнерів США, які набудуть чинності цієї середи. 

Він ввів 34% мито на імпорт з Китаю – на додаток до попереднього 20% збору. Тоді Пекін відповів взаємним 34% митом на весь імпорт США. Це спонукало Трампа в понеділок пригрозити додатковими 50% митами на китайський імпорт, якщо Пекін не скасує своє.

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