Трамп планує пройти щорічний медичний огляд цієї п’ятниці

Президент США Дональд Трамп планує пройти щорічний медичний огляд 11 квітня.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише “Європейська правда”.
Медогляд американського лідера проводитимуть у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.
“Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі потрібно зробити”, ‒ зазначив Трамп.
Під час передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.
Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він не розкрив свої медичні записи, тоді як вона опублікувала лист від свого лікаря з результатами медобстеження.
- Перше медобстеження Трамп пройшов у січні 2018 року, після виходу скандальної книги Майкла Вулфа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа", в якій психічне здоров'я американського президента ставиться під сумнів.