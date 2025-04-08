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Трамп планує пройти щорічний медичний огляд цієї п’ятниці

Медогляд відбудеться у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Трамп планує пройти щорічний медичний огляд цієї п’ятниці
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує пройти щорічний медичний огляд 11 квітня.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише “Європейська правда”.

Медогляд американського лідера проводитимуть у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.

“Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі потрібно зробити”, ‒ зазначив Трамп.

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Під час передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.

Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він не розкрив свої медичні записи, тоді як вона опублікувала лист від свого лікаря з результатами медобстеження.

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