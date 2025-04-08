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Ізраїль посилює авіаудари по Лівану та Сирії

Внаслідок ізраїльських ударів у Лівані було вбито одну людину, а минулого тижня у Сирії вбили 9 осіб.

Ізраїль посилює авіаудари по Лівану та Сирії
Ізраїль завдав авіаудару по будівлі у ліванському місті Сидон
Фото: EPA/UPG

Ізраїль посилив авіаудари по Лівану та Сирії разом із поновленим військовим наступом у Смузі Гази, розширивши атаки та посиливши напруженість у всьому регіоні, пише Financial Times.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок ізраїльських ударів на півдні Лівану одна людина була вбита в понеділок і двоє в неділю. Ізраїль заявив, що цілями є члени “Хезболли”.

Минулого тижня ізраїльські авіаудари в Сирії вбили дев'ять осіб ‒ унаслідок найбільшого нападу з моменту падіння режиму Башара Асада в грудні. За даними палестинських чиновників, Ізраїль також убив майже 1400 людей у Смузі Гази після припинення перемир’я з ХАМАСом і відновлення своєї кампанії в анклаві минулого місяця.

Посилення багатосторонніх кампаній є частиною більш агресивного підходу уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який отримав непохитну підтримку президента США Дональда Трампа. Вчора Нетаньягу зустрівся з Трампом у Вашингтоні.

У Лівані Ізраїль проводить регулярні удари після припинення вогню 27 листопада, яке поклало край більш ніж річній війні з “Хезболлою”, заявляючи, що діє для забезпечення дотримання угоди. Це включало нещодавні удари по південних передмістях Бейрута вперше після припинення вогню. Перша атака сталася після того, як Ізраїль погрожував помститися за ракети, випущені з південного Лівану через кордон.

За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, другий удар по столиці минулого тижня, який, за словами Ізраїлю, був націлений на члена “Хезболли”, який працював з ХАМАСом, убив чотирьох людей ‒ зокрема одну жінку ‒ і поранив сімох. Уряд Лівану засудив удар, назвавши його порушенням режиму припинення вогню.

“Останніми тижнями відбулася помітна ескалація, але основа для ескалації, яку ми бачили, була закладена з самого початку”, ‒ сказав Девід Вуд, старший аналітик Кризової групи з Лівану.

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“Ізраїль доклав узгоджених зусиль, щоб нормалізувати ідею про те, що він продовжуватиме завдавати ударів по цілях всередині Лівану, поки не буде задоволений тим, що ліванська армія виконує угоду про припинення вогню”, ‒ додав він.

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