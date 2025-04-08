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Трамп планує військовий парад у Вашингтоні на свій 79-й день народження

Адміністрація Трампа планує провести військовий парад 14 червня. 

Трамп планує військовий парад у Вашингтоні на свій 79-й день народження
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Цього дня Трампу виповниться 79 років.

Про це повідомляє The Hill.

Ймовірно, парад триватиме майже 4 милі від Пентагону до Білого дому. Також таким чином буде відзначене 250-річчя армії США. 

Офіційний представник американської армії підтвердив The Hill наміри щодо проведення параду та сказав, що “є плани щодо проведення параду за участю армії”. 

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Чиновник зазначив, що армія планувала відсвяткувати своє 250-річчя значно масштабніше, ніж у попередні роки. Планування заходу почалося минулого року. Місцева влада Вашингтона бере участь у плануванні, а інженери армії та міста проводять “розвідку маршруту”.

"Армія дуже рада відсвяткувати своє 250-річчя з усією країною. Наш намір полягає в тому, щоб американці пишалися своєю армією, а також пишалися своєю нацією. Поки що занадто рано говорити про те, чи буде у нас парад, але ми працюємо з Білим домом, а також з кількома державними установами, щоб зробити святкування подією національного рівня", - зазначив прессекретар армії США полковник Дейв Батлер.

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