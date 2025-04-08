Трамп планує військовий парад у Вашингтоні на свій 79-й день народження

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Цього дня Трампу виповниться 79 років.

Про це повідомляє The Hill.

Ймовірно, парад триватиме майже 4 милі від Пентагону до Білого дому. Також таким чином буде відзначене 250-річчя армії США.

Офіційний представник американської армії підтвердив The Hill наміри щодо проведення параду та сказав, що “є плани щодо проведення параду за участю армії”.

Чиновник зазначив, що армія планувала відсвяткувати своє 250-річчя значно масштабніше, ніж у попередні роки. Планування заходу почалося минулого року. Місцева влада Вашингтона бере участь у плануванні, а інженери армії та міста проводять “розвідку маршруту”.

"Армія дуже рада відсвяткувати своє 250-річчя з усією країною. Наш намір полягає в тому, щоб американці пишалися своєю армією, а також пишалися своєю нацією. Поки що занадто рано говорити про те, чи буде у нас парад, але ми працюємо з Білим домом, а також з кількома державними установами, щоб зробити святкування подією національного рівня", - зазначив прессекретар армії США полковник Дейв Батлер.