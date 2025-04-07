Reuters: Китай вимагає від США припинити офіційні контакти з Тайванем

Міністерство закордонних справ Китаю подало скаргу до Сполучених Штатів через зустріч делегації Тайваню з адміністрацією Трампа у Вашингтоні.
Про це пише Reuters.
Пекін не задоволений зустрічі делагації Тайваню із адміністрацією президента США Дональда Трампа і подала скаргу до Сполучених Штатів.
Пекін закликає США дотримуватися політики одного Китаю і виступає проти будь-яких форм офіційних обмінів між США і Тайванем.
- Раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що Китай і Росія є друзями навіки, а стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися.