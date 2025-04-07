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Reuters: Китай вимагає від США припинити офіційні контакти з Тайванем

Пекін закликає США дотримуватися політики одного Китаю.

Reuters: Китай вимагає від США припинити офіційні контакти з Тайванем
Фото: thediplomat.com

Міністерство закордонних справ Китаю подало скаргу до Сполучених Штатів через зустріч делегації Тайваню з адміністрацією Трампа у Вашингтоні.

Про це пише Reuters.

Пекін не задоволений зустрічі делагації Тайваню із адміністрацією президента США Дональда Трампа і подала скаргу до Сполучених Штатів.

Пекін закликає США дотримуватися політики одного Китаю і виступає проти будь-яких форм офіційних обмінів між США і Тайванем.

  • Раніше міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що Китай і Росія є друзями навіки, а стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися. 
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