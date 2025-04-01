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Міністр закордонних справ КНР заявив, що Пекін і Москва є друзями навіки

Стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися. 

Міністр закордонних справ КНР заявив, що Пекін і Москва є друзями навіки
Голова МЗС Китаю Ван І
Фото: trend.az

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до Москви заявив, що Китай і Росія є друзями навіки, а стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися. Про це пише Укрінформ з посиланням на МЗС КНР.

“Китай і Росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. Це цілком відповідає логіці історичного розвитку, сприяє гармонійному співіснуванню двох країн та демократизації міжнародних відносин”, ‒ сказав Ван.

Він додав, що однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній характер, який, на думку топдипломата, ніколи не зміниться.

“Принцип “друзі навіки, ніколи не вороги”... служить надійною правовою основою для просування стратегічної співпраці на більш високий рівень”, ‒ сказав міністр.

Він повторив тезу про те, що відносини Китаю і Росії не становлять загрози для будь-якої країни світу і не повинні зазнавати втручання чи впливу будь-якої третьої сторони.

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За понад три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай став найбільшим торговим партнером Москви, який, серед іншого, постачає країні-агресорці великі обсяги мікроелектроніки та речовин, критично необхідних російському ВПК для виробництва зброї і боєприпасів і продовження війни в Україні.

Пекін заперечує обвинувачення на його адресу в підтримці російської війни і називає масштабні постачання РФ продукції подвійного призначення звичайною торгівлею між двома країнами, відмовляючись визнавати, що продукція китайських компаній використовується росіянами для створення зброї і вбивства українців.

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