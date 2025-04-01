Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці

А згодом Аг Галі став лідером однієї з найнебезпечніших ісламістських груп у світі й заборонив музику на території Західної Африки. The Wall Street Journal розповів його історію.

Свого часу Іяд Аг Галі писав тексти для яскравих блюз-рокерів із серця Сахари. Його гурт Tinariwen гастролював усім світом, виграв «Греммі» й виступав з такими музикантами, як Роберт Плант з Led Zeppelin і Боно з U2 .

Фото: DR Іяд Аг Галі

«Я не міг у це повірити, — сказав колишній менеджер гурту Менні Ансар, який 30 років тому відвідував клуб із Аг Галі в столиці Малі Бамако. — Це був величезний шок, коли я побачив кадри, на яких він ходить по трупах».

Аг Галі перетворив Західну Африку на поле бою, де Захід і місцеві уряди зіткнулися з ісламістськими екстремістами. Його 6 тисяч бійців билися з французькими солдатами, американськими зеленими беретами та російськими найманцями. Його бойовики стали настільки могутніми, що існує ризик того, що Малі, його рідна країна, або сусідня Буркіна-Фасо можуть стати першою у світі країною, якою керує ісламістський рух.

Хлопчики пустелі

У молодості Аг Галі був туарегом, а потім став ревним мусульманином.

Туареги, берберська етнічна група, що веде кочовий спосіб життя, блукаючи Сахарою зі своїми верблюдами, козами та вівцями, через територію нинішніх Малі, Буркіна-Фасо, Нігеру, Алжиру та Лівії. Вони протистояли майже 70-річному колоніальному пануванню Франції. Після здобуття незалежності Малі в 1960 році влаштували невдале повстання проти нового уряду.

Аг Галі було дев'ять років, коли його батько був убитий під час повстання. Коли він виріс, Аг Галі приєднався до легіону туарегів-добровольців під патронатом лівійського лідера Муаммара Каддафі, прагнучи незалежності від Малі.

Фото: nouvelobs.com Повстанець-туарег Іяд Аг Галі, сфотографований у Малі Реймондом Депардоном у 1990 році.

Каддафі використовував туарегів для реалізації власних геополітичних амбіцій, відправивши Аг Галі та інших воювати проти ізраїльтян у Лівані та французів у Чаді.

У 1980-х роках Каддафі попросив Аг Галі наглядати за новобранцями-туарегами в таборі поблизу Тріполі, Лівія. Серед волонтерів були музиканти, зокрема Ібрагім Аг Альхабіб, чий батько, як і батько Ага Галі, був убитий під час повстання в Малі 1960-х років.

У дитинстві Аг Альхабіб був захоплений ковбоями з вестернів, навчився грати на гітарі. Опановуючи інструмент, Аг Альхабіб вбирав музику Елвіса, Джеймса Брауна, малійської зірки Алі Фарки Туре та арабських поп-музикантів. Біля багаття вночі Аг Альхабіб та інші музиканти-туареги створювали власний пустельний блюз.

Аг Галі вважав музику способом згуртування підтримки незалежності туарегів. Він допоміг забезпечити Аг Альхабіба та музикантів електрогітарами та підсилювачами, складом для репетицій і сценою для виступу. Він також написав слова для пісні під назвою «Bismillah», що арабською означає «В ім'я Бога».

Фото: wsj.net Гурт, створений Аг Галі та Аг Альхабібом

Свій гурт музиканти назвали Kel Tinariwen — Пустельні хлопці.

П’єр Буйлі, науковець, який вивчає туарегів, сказав, що він приймав Аг Галі у своїй паризькій квартирі в 1989 році, де його гість проводив вечори, попиваючи віскі та плануючи повстання туарегів.

Врешті-решт Аг Галі розлютив Каддафі, який поставив власний план вище незалежності туарегів. «Каддафі роками обіцяв допомогти, — згадує Ансар слова Аг Галі. — Але він продовжував посилати нас воювати в інших війнах».

У червні 1990 року Аг Галі та його бойовики покинули Лівію та прослизнули до Малі. Вдень робили рейди на військові пости, а вночі співали біля вогнища.

Контрабандні касети з піснею «Бісмілла» передавали з рук у руки малийськими поселеннями, а пісня стала гімном визвольного руху туарегів.

Після перших перемог на полях битв Аг Галі домовився про мир 1991 року, який призвів до збільшення автономії туарегів від малийської влади.

Це був початок дводесятилітнього альянсу між Аг Галі та урядом Бамако.

Міське життя

Після завершення бойових дій президент Малі Мусса Траоре попросив Ансара, туарегів і популярного мешканця Бамако, прийняти Ага Галі на вечерю.

Ансар колекціонував туарегську музику як хобі і він порозумівся з Агом Галі, який вважав, що Tinariwen потрібен менеджер. Наступного року Аг Галі запросив Ансара в алжирську Сахару та познайомив його з учасниками гурту.

Траоре скинули військові у 1991 році у відповідь на вбивство продемократичних протестувальників. Новий президент Альфа Конаре, сподіваючись стримати неспокійних туарегів, подарував Аг Галі простору віллу в Бамако.

Аг Галі запросив засновника Tinariwen жити в цьому будинку. Гурт допізна не спав на репетиціях, а Аг Галі підспівував, вибиваючи такт.

Президент Конаре попросив Ага Галі приєднатися до нього під час офіційних поїздок до Об’єднаних Арабських Еміратів, Алжиру та інших країн. Повстанці пустелі почали носити годинники Rolex, лофери і костюми.

Аг Галі та Ансар виконували пісні Боба Марлі, коли їздили в нічні клуби, де Аг Галі курив Marlboro, але пив лише апельсиновий сік, сказав Ансар.

У 1999 році група консервативних пакистанських проповідників прибула в рідне місто Ага Галі Кідал на півночі Малі, і його життя змінилося.

Відмовитися від Rolex

Бородаті й одягнені в біле пакистанці пройшли через Кідал, закликаючи жителів суворо дотримуватися догм ісламу. Деякі жінки-туареги освистали їх.

Однак Аг Галі був заінтригований і запросив пакистанців до себе додому. Протягом наступних місяців він приділяв більше часу молитві та читанню Корану. Він відростив бороду і став носити той самий білий одяг, що й проповідники.

Фото: jeuneafrique.com Іяд Аг Галі

«Я відмовляюся від свого Rolex і свого взуття, — згадує Ансар слова Ага Галі. — Я більше не можу їх носити».

Зростання тяжіння Ага Галі до екстремальної версії ісламу та його любов до туарегської музики деякий час мирно співіснували. 1999 року, того самого року, коли до міста прибули пакистанські проповідники, він закликав Ансара організувати концерти туарегської музики, які згодом перетворилися на Фестиваль у пустелі.

2001 року «Bismillah» з’явилася в першому комерційно випущеному альбомі Tinariwen. Менеджери групи розповіли, що Аг Галі написав більшість текстів.

Та зрештою Аг Галі відмовився від музичного фестивалю, який він відстоював. «Припиніть це, — згадав Ансар його слова. — Ви приводите немусульман для розпусти».

Популярність фестивалю та "Тінарівен" зросла. У 2010 році група виступала разом з Шакірою та Алісією Кіз на чемпіонаті світу з футболу в Південній Африці.

У 2011 році Tinariwen випустив свій альбом «Tassili», який отримав премію Греммі. Тоді ж повалили Муаммара Каддафі. Бійці туарегів покинули Лівію та повернулися до Малі. Багато молодих туарегів обернулися проти Ага Галі, вважаючи його продажним, який живе в розкоші та підлаштовується під уряд Малі.

Відкинутий колишніми товаришами, Аг Галі заснував власну ісламістську бойову групу.

Останній Фестиваль в пустелі відбувся в Малі 2012 року, на околиці Тімбукту, де Tinariwen розділив сцену з Боно, лідером гурту U2.

Через два дні колишня повстанська група туарегів Ага Галі підняла повстання, згодом захопивши Тімбукту, Гао та Кідаль. Після захоплення Тімбукту Аг Галі заборонив те, що він назвав «музикою сатани». Жінкам заборонили виходити на вулицю без чоловіка чи брата. Релігійна поліція шмагала ймовірних єретиків.

«Вони встановили правило, що коли чоловік приєднується до бійців, він «отримує» жінку», – написали пізніше прокурори Міжнародного кримінального суду. Чоловіки побили та зґвалтували своїх нових дружин, а також інших жінок, стверджують прокурори.

На початку 2013 року бойовики Ага Галі влаштували засідку на музикантів Tinariwen і утримували гітариста Абдаллаха Аг Ламіду тижнями після того, як затримали його на спробі забрати свої інструменти.

Того ж року США визнали Ага Галі терористом. Франція розгорнула бойові війська в Малі та за підтримки малийських солдатів і матеріально-технічної підтримки з боку США та інших країн витіснила ісламістів з Тімбукту. Для Ага Галі це була невдача, але не втрата.

2017 року він залучив бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою, до коаліції під назвою «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Муслімін», «Групи підтримки ісламу та мусульман». Коаліція розпочала нову хвилю повстань у Західній Африці.

Фото: скрін відео Лідер Іяд Аг Галі під час звернення до послідовників

Люди Ага Галі захопили золоті копальні, вимагали у селян худобу та гроші за захист від торговців наркотиками та людьми. За даними Африканського центру стратегічних досліджень, мозкового центру Університету національної оборони Пентагону, бойовики були причетні до майже 2300 насильницьких інцидентів у Малі, Буркіна-Фасо, Нігері та інших країнах Західної Африки у минулому році. Внаслідок цих інцидентів загинули понад 8880 людей.

Розчаровані військові офіцери в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері скинули цивільних правителів серією державних переворотів, починаючи з 2020 року, стверджуючи, що їм вдалося перемогти повстанців.

Перевороти перевернули стратегію Заходу проти повстанців у Західній Африці. За останні три роки хунти вигнали французькі антитерористичні сили. Військові правителі Нігеру наказали вивести з країни 1100 американських військових і захопили базу американських безпілотників вартістю 110 мільйонів доларів.

Малі задіяв 15 000 сил ООН і найняв російських найманців з ПВК Вагнера для забезпечення безпеки. Росіян звинувачують у масових вбивствах мирного населення.

Аг Галі виступив проти присутності Москви. У липні його сили приєдналися до атаки туарегів на півночі Малі, в результаті якої загинуло щонайменше 50 вагнерівців, що стало найбільшою одноразовою втратою російських найманців в Африці.

Фото: соцмережі Туареги після розбиття колони вагнерівців в Малі

Аг Галі, згадуючи негативну реакцію на своє жорстке правління в Тімбукту, доклав певних зусиль, щоб пом’якшити імідж своєї войовничої коаліції та взяти на себе атрибути уряду, що свідчить про прагнення створити західноафриканський халіфат. Його бойовики вибили «Ісламську державу» з Великої Сахари, конкуруючу групу, яка страчувала сільських старійшин і вимагала від жителів вірності. Захист Аг Галі має свою ціну: в одному селі в центральній частині Малі це коштувало 40 корів і 130 фунтів сорго на рік. В обмін на це люди Ага Галі вирішують суперечки між мисливцями, рибалками, скотарями-кочівниками та фермерами, які сваряться за пасовищні землі та водні ресурси.

Згідно зі звітом французької розвідки, у серпні минулого року бойовики Ага Галі розстріляли близько 600 селян у Барсалогго, Буркіна-Фасо, коли жителі рили оборонні траншеї, намагаючись захистити своє поселення.

У червні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпечатав ордер на арешт Ага Галі, звинувативши його у військових злочинах і злочинах проти людяності.

Минулого літа гурт Tinariwen виступав в містах США, включаючи Бостон і Лос-Анджелес.