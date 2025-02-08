Рекорду не вийшло: скрипку Страдіварі продали за понад 11 мільйонів доларів

Гроші підуть на фінансування стипендій для талановитих музикантів у США.

Аукціонний дім Sotheby's у Нью-Йорку провів торги щодо 311-річної скрипки роботи легендарного майстра Антоніо Страдіварі, яка, за очікуваннями, мала стати найдорожчим в історії музичним інструментом.

Проте, як пише The Guardian, рекорд 2011 року, коли інша скрипка пішла з молотка за 15,9 мільйона доларів, побити так і не вдалося. Інструмент, що колись належав видатному угорському скрипалю Йозефу Йоахіму, придбали за 11,25 мільйона в американській валюті.

У світі існує лише близько 600 виробів сімейства Страдіварі, які вважаються музикантами найкращими. Більшість з них перебувають у приватних колекціях, а ціни в особистих угодах сягають 20 мільйонів доларів.

Скрипка Йоахіма належала Консерваторії Нової Англії у Бостоні після того, як була подарована попереднім власником у 2015 році. Заклад вирішив виставити її на аукціон, щоб отримати кошти на підтримку молодих талановитих скрипалів. Тепер, як запевняє директор консерваторії, музиканти отримуватимуть стипендії "упродовж багатьох поколінь".