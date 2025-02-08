Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
ГоловнаКультура

Рекорду не вийшло: скрипку Страдіварі продали за понад 11 мільйонів доларів

Гроші підуть на фінансування стипендій для талановитих музикантів у США.

Рекорду не вийшло: скрипку Страдіварі продали за понад 11 мільйонів доларів
Скрипка Страдіварі вартістю 11,25 мільйона доларів
Фото: EPA/UPG

Аукціонний дім Sotheby's у Нью-Йорку провів торги щодо 311-річної скрипки роботи легендарного майстра Антоніо Страдіварі, яка, за очікуваннями, мала стати найдорожчим в історії музичним інструментом.

Проте, як пише The Guardian, рекорд 2011 року, коли інша скрипка пішла з молотка за 15,9 мільйона доларів, побити так і не вдалося. Інструмент, що колись належав видатному угорському скрипалю Йозефу Йоахіму, придбали за 11,25 мільйона в американській валюті. 

У світі існує лише близько 600 виробів сімейства Страдіварі, які вважаються музикантами найкращими. Більшість з них перебувають у приватних колекціях, а ціни в особистих угодах сягають 20 мільйонів доларів. 

Скрипка Йоахіма належала Консерваторії Нової Англії у Бостоні після того, як була подарована попереднім власником у 2015 році. Заклад вирішив виставити її на аукціон, щоб отримати кошти на підтримку молодих талановитих скрипалів. Тепер, як запевняє директор консерваторії, музиканти отримуватимуть стипендії "упродовж багатьох поколінь".   

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies