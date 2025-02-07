Кабмін передав Держкіно в управління Мінкульту

7 лютого Кабмін ухвалив постанову, якою передав Держкіно в управління Міністерству культури та стратегічних комунікацій.

Як ідеться на сайті МКСК, тепер міністерство координуватиме та спрямовуватиме діяльність Держкіно, матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд уряду.

«Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України», - вважає міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.