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Кабмін передав Держкіно в управління Мінкульту

Раніше агентство напряму підпорядковувалося уряду.

Кабмін передав Держкіно в управління Мінкульту
засідання уряду 7 лютого 2025 року
Фото: КМУ

7 лютого Кабмін ухвалив постанову, якою передав Держкіно в управління Міністерству культури та стратегічних комунікацій.

Як ідеться на сайті МКСК, тепер міністерство координуватиме та спрямовуватиме діяльність Держкіно, матиме повноваження вносити зміни до законодавства щодо кіно на розгляд уряду.

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«Координація діяльності Держкіно Міністерством культури та стратегічних комунікацій дозволить ефективніше підтримувати розвиток галузі та сприяти залученню кіно як елементу культурної дипломатії. Кінематограф має величезний потенціал як важливий інструмент для посилення міжнародної підтримки України», - вважає міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

  • Торік під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги" заступниця голови Офісу Президента Олена Ковальська сказала, що кінематограф є потужним інструментом для масової комунікації, і зараз Україна в цьому недопрацьовує. Тому є потреба перегляду завдань Держкіно та його структури і підпорядкованості.
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