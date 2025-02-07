Оксана Забужко відвідає прем’єру вистави «Калинова Сопілка» за її повістю

8 лютого у київському культурному кластері «Краків» пройдуть прем’єрні покази вистави Харківського театру ляльок ім. В. Афанасьєва «Калинова Сопілка» за повістю Оксани Забужко у постановці Оксани Дмітрієвої. Про це повідомили організатори події «Марко Концерт».

«Калинова Сопілка» ─ це українській горор, де у світі народних вірувань та звичаїв постає історія двох сестер, як жіноча версія легенди про Каїна та Авеля. Разом з тим, це історія про силу духу, тяглість духовної спадщини та пошук істини у світі. «Якщо потрібно було тільки одним словом описати цю виставу, то це було б слова «краса». Краса тексту, віршів, музики, оформлення. Краса під час апокаліпсиса, що народилася у Харкові», ─ пояснює режисерка Оксана Дмітрієва.

Фото: puppet.kharkov.ua «Калинова Сопілка»

У виставі звучать вірші Діни Чмуж, вона ж праювала над художнім оформленням вистави.

Організатори з «Марко Концерт» наполягають, що знайомство з харківським мистецтвом та смислами, які народжуються там, дуже важливо для Києва. До того ж хотіли надати ще один майданчик для вистави, бо зараз харківські театри не можуть виступати в рідних стінах. Через безпекову ситуацію в місті, постійні обстріли з боку росіян та брак укриттів представники ХОВА ще у 2023 році заборонили проведення масових заходів в театрах та пропонують грати вистави онлайн.

«Хочеться підтримати харківський театр, в якому більшість колективу давно служать, решта волонтерять і знов таки досліджують всі ці важливі теми. Мистецька рефлексія в наші часи є супер цінною. Тобто, якщо у нас досі виникають питання, як можна було поцілити в житловий будинок чи в лікарню, то власне вистава дає свої відповіді на це, і харків'яни на цьому, на жаль, знаються краще», ─ додала організаторка гастролей та креативна продюсерка «Марко Концерт» Поліна Величко.

8 лютого відбудеться два покази вистави, о 16.00 та 18.00. Авторка тексту, що став основою вистави, Оксана Забужко, відвідає другий показ. Після нього письменниця пообіцяла провести автограф-сесію.

Фото: puppet.kharkov.ua «Калинова Сопілка»

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