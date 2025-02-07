Детективи, історичні романи, сай-фай і класика: 11 новинок худліту

Цієї зими українські видавництва продовжують радувати читачів різноманіттям цікавих новинок, серед яких кожен знайде щось для себе. Ми підготували для вас добірку художньої літератури: тут ви знайдете книги, що захоплюють неймовірними сюжетами, дивують глибиною та залишають по собі незабутній післясмак.

«Сорочине вбивство». Ентоні Горовіц

Видавництво Старого Лева

Фото: yakaboo.ua Обкладинка

Віртуозне втілення прийому «роман у романі», літературна гра, повна загадок і містифікацій.

Успішний британський письменник Алан Конвей створив чимало детективних сюжетів, що їх розплутує харизматичний герой Аттікус Пюнд. Останній рукопис Конвея, який читає його багаторічна редакторка Сьюзен Райленд, не відрізняється від решти — на перший погляд. Стара садиба Пай-Холл, жорстоке вбивство, лабіринт хибних слідів і коло підозрюваних з темними секретами… Але що глибше Сьюзен поринає в текст, то очевидніше, що ця історія виходить за межі вигадки. Аж тут виявляється, що, віддавши рукопис секретарці, Конвей помер. Сьюзен відчуває, що книга приховує розгадку раптової смерті, тож береться за власне розслідування. Пошуки зниклих сторінок рукопису, аналіз фактів і спроби розв'язати цю зловісну головоломку стають дедалі небезпечнішими. Але чи готова Сьюзен до правди?

«Тлумач тіл». Антоніо Ґаррідо

Апріорі

Фото: apriori-publishing.com

Міжнародний бестселер від майстра іспанського історичного роману. Новинка у видавничій серії «Історичний детектив», де вже вийшли такі твори, як «Печера ідей» Хосе Карлоса Сомоси та «Метью Шардлейк. Розгін» К. Дж. Сенсома.

Юний Сун Ци — обдарований студент столичного університету й помічник впливового судді Фена. Після смерті діда він змушений залишити столицю й повернутися до батьківського дому. Проте низка трагічних подій позбавляє його всього: домівки, соціального статусу, віри в майбутнє. Опинившись у великому місті, Сун Ци змушений виживати, працюючи помічником шарлатана-віщуна. Але доля дарує ще один шанс: його унікальний талант розгадувати таємниці, які приховують людські тіла, привертає увагу самого імператора. Він доручає юнакові розслідувати серію загадкових убивств, що загрожують не лише життю Сун Ци та його близьким, а й крихкій стабільності всієї Піднебесної.

Прототипом головного героя став видатний мислитель середньовічного Китаю, якого вважають засновником світової судової медицини.

«Молитва за Овена Міні». Джон Ірвінг

Фабула

Фото: yakaboo Обкладинка «Молитва за Овена Міні».

Масштабна, глибока та зворушлива історія, яка майстерно поєднує трагікомедію, філософські роздуми й гостру соціальну критику. Книга, що запам’ятовується надовго та з кожним наступним прочитанням відкриває нові грані для розуміння.

Роман описує дитинство, дорослішання й непростий життєвий шлях двох хлопчиків на тлі буремних подій американської історії, коли війна у В’єтнамі розділила суспільство. Одинадцятирічний Овен Міні — хлопчик, який відразу запам’ятовується через свій крихітний зріст і незвичний голос. Його життя назавжди змінює трагічний бейсбольний матч, під час якого він випадково вбиває матір свого найкращого друга Джонні Вілрайта, головного оповідача роману. Проте для Овена це не просто трагедія — він сприймає цей випадок як божественний знак, вірячи, що є інструментом Бога. Він переконаний, що його життя має чітко визначену мету, і ця віра — часом комічна, а часом трагічна — стає стрижнем усіх його дій, поступово даруючи дивну владу над людьми й перебігом подій.

«Холод». Щепан Твардох

Фабула

Фото: fabulabook.com

Потужна історія про екстремальні випробування й внутрішні трансформації, переплетена з роздумами про революцію, віру, зраду та витривалість. Ця книжка вразить тих, хто цінує інтелектуальну прозу, наповнену болючими питаннями й складними відповідями.

Головний герой, сілезець Конрад Відух, ветеран Першої світової війни та комуніст, відданий ідеалам революції. Він щиро вірить у революційні зміни, але ця віра обертається для нього жахливими наслідками. У 1937 році, у розпал сталінських чисток, Відух, «старий більшовик», стає черговою жертвою репресій. Після арешту й заслання до ГУЛАГу він здійснює відчайдушну втечу й опиняється серед безмежних снігів і льодів Арктики.

Відух знаходить прихисток у загадковому поселенні, яке місцеві мешканці називають Холодом. Там немає місця для репресій, а життя підпорядковане суворим законам природи. Люди розводять оленів, полюють на тюленів і ведмедів, розмовляють своєю мовою і навіть не чули про існування диктатора. Але минуле не відпускає Відуха навіть у цьому забутому богом куточку світу. У закутій льодами яхті, озброєний лише папером і олівцем, Відух аналізує своє життя, намагаючись зрозуміти, що робить людину людиною, чи має сенс життя та чи заслуговує він сам зватися людиною.

«Червоне повстання». Пірс Браун

Nebo BookLab Publishing

Фото: bookchef.ua

Переможець Goodreads Choice Award у категорії Readers' Favorite Debut Goodreads Author (2014). Перша частина захопливої саги, що поєднує класичний сай-фай та антиутопію.

Сотні років тому людство колонізувало Марс. Червоні — найнижча каста суспільства — невтомно працюють у шахтах, видобувають гелій-3. Вони вірять, що їхня праця відкриє шлях до нового майбутнього, де наступні покоління зможуть перебратися на придатну для життя планету. Шістнадцятирічний Дерроу — простий шахтар. Як і його товариші, він не знає, що на поверхні Марса вже існують величні міста, населені золотими — привілейованою кастою, яка править жорстоко й пихато. Його світ розлітається на друзки, коли трагічна втрата відкриває йому очі на справжню сутність системи.

Керований гнівом, болем і прагненням змін, Дерроу вступає до лав підпільного руху. Щоб зруйнувати деспотичну ієрархію, він повинен стати одним із золотих і проникнути в їхній світ. У легендарному Інституті, де формуються майбутні правителі, хлопець зіткнеться з небаченою жорстокістю, випробуваннями та зрадою. Та чи вдасться йому знищити систему зсередини, не втративши власної душі?

«Портрет однієї леді». Генрі Джеймс

Темпора

Фото: instagram.com/tempora.publishing

Витончена історія про кохання, зраду, свободу й межі вибору. Роман, що оголює складність людської природи й показує, як навіть у найгірших життєвих бурях можна знайти сили залишитися собою.

Друга половина ХІХ століття. Молода й амбітна американка Ізабель Арчер на запрошення тітки вирушає до Англії. Там на неї чекає знайомство зі світом витонченої англійської аристократії та європейської культури. Ізабель кидає виклик суспільним очікуванням, відмовляючись від шлюбних пропозицій двох перспективних залицяльників, аби жити за власними правилами. Але доля має інші плани. Її кохання до загадкового Гілберта Осмонда здається казкою, та згодом їхній шлюб перетворюється на пастку.

Генрі Джеймс — майстер психологічної прози, тонкий спостерігач людської природи. Його твори по праву входять до скарбниці світової класики.

«Пісня бризів». Катерина Пекур

Жорж

Фото: book-ye.com.ua

Захоплива суміш соціальної фантастики, шпигунського детективу й епічного фентезі.

У світі, де тоталітаризм і расова дискримінація стали нормою, жорстка ієрархія здається єдиним захистом від давнього ворога — загадкових бризів. Ці істоти, які колись майже знищили людство, ховаються у віддалених горах. Та з’являються тривожні ознаки: вони готуються до нової війни.

Санда — лікарка, яка опинилася на дні соціальної піраміди — несподівано стає частиною розслідування, очолюваного офіцером Комітету Спасіння Нації да Ліґаррою. Разом вони розкривають таємниці, здатні перевернути уявлення про минуле, теперішнє та прийдешню загрозу. З кожним кроком Санда наближається до істини, яка змусить її переосмислити все. Хто є другом, а хто ворогом? І чи справді бризи — головна загроза?

«Шептуха». Тамара Горіха Зерня

Білка

Фото: yakaboo.ua

Новий твір від авторки «Доці», у якому вона майстерно відкриває читачеві багатогранний світ жіночої душі. Історія про внутрішню боротьбу, голоси предків, любов і правду, яку неможливо приховати.

Ольга Петрівна Кривенко, знана перекладачка з бездоганною репутацією, опинилася на роздоріжжі свого життя. Її шлюб тріщить по швах, а за фасадом «пристойного життя» ховаються самотність і страх. Вирішивши втекти від усього, вона знаходить прихисток у бабиній хаті на віддаленому хуторі, сподіваючись на спокій і можливість переосмислити життя. Але цей край, загублений між часом і простором, має свої закони. Минуле й сучасне сплітаються в дивний клубок. Старі гріхи нагадують про себе. Ользі доведеться зіштовхнутися з невідомими силами, давніми секретами та власними страхами. А коли війна стукає у двері, життя набуває зовсім іншого сенсу.

«Зайчик». Мона Авад

Жорж

Фото: book-ye.com.ua «Зайчик»

Похмура, зваблива історія про самотність, дружбу, небезпеку бажань і силу уяви. Ідеальний вибір для тих, хто любить химерні, провокативні історії з несподіваними поворотами.

Саманта — стипендіатка престижної магістерської програми з літератури у Ворренському університеті. Одногрупниці — багаті зухвалі дівчата, які називають себе Зайчиками — здаються їй нестерпними. Вони рухаються, спілкуються і навіть мислять, ніби є одним цілим. Але коли Саманта отримує несподіване запрошення на їхній таємничий Салон непристойностей, її раціональність пасує перед незрозумілим магнетизмом. Виявляється, за гламурним фасадом Зайчики приховують темні секрети. Світ Саманти починає тріщати: межа між правдою й вигадкою розмивається, а небезпечні творчі експерименти загрожують життю. Її єдина подруга Ава намагається застерегти, але Саманта дедалі глибше занурюється у зловісний, манливий світ Зайчиків. І тепер вона мусить обрати, хто насправді є її союзником, а хто — ворогом.

Книга вийшла у двох оформленнях — з рожевою та чорною обкладинками.

«Ходи до бабці, обійму». Ірина Ковбаса

Видавництво Старого Лева

Фото: book-ye.com.ua

Роман наповнений теплом, гумором і роздумами, що залишаються в серці ще довго після прочитання. Книга сподобається всім, хто цінує щирі історії про родинний затишок, традиції та нерозривний зв’язок між поколіннями.

Бабусі Стефанії дев’яносто, і вона сама виховує двох непосидючих онучат. Але правда в тому, що виховують і вони її — своїми запитаннями, пустощами, сміхом і щирістю. Стефанія — жінка, за плечима якої ціле життя: юність, омріяна робота, перше кохання й вдівство. Колись вона була Стефцею, яка пережила окупацію, потім — впевненою Стефанією Петрівною, а тепер — бабусею, чия любов стала опорою для двох допитливих і трішки шибеникуватих онуків. Ринка і Лежко примудряються знаходити пригоди навіть там, де їх не має бути. У їхньому світі є місце і смутку, і страхам, але завжди знаходиться затишний куточок під бабусиним ліжком або в її обіймах. Бо обійми бабусі — це не лише тепло, а й прощення, підтримка, захист і знак, що їх люблять понад усе. Стефанія не просто піклується про онуків, а й розповідає їм історії, що стають уроками про життя, родину і силу людського серця.

«Асинхронія». Екатеріне Тоґонідзе

Комора

Фото: facebook/Видавництво 'Комора'

Грузинська літературна премія «Саба» (2014). Глибока й емоційно напружена історія для тих, хто шукає нестандартних поглядів на реальність і готовий відкривати нові сторони людської душі.

Роман грузинської письменниці, журналістки й активістки у сфері правозахисту людей з фізичними порушеннями розповідає історію сіамських близнючок Діани й Ліни. Вони живуть у пострадянському Сакартвело, де суспільство часто відкидає інакшість і перетворює індивідуальність на мішень для насмішок. Їхнє життя — це історія двох протилежностей, які змушені існувати в одному тілі: раціональна Діана й емоційна Ліна постійно шукають баланс між власними бажаннями та реаліями жорстокого світу. Після смерті бабусі й нищівної повені дівчата втрачають свій єдиний прихисток. Вони опиняються в цирку, де їхня трагедія стає видовищем для інших. Щоденники сестер, що донедавна були їхнім єдиним простором для самовираження, тепер перетворюються на хроніку виживання й боротьби.

Цей роман не лише про фізичну єдність двох людей, а й про їхню боротьбу за право бути собою у світі, де інакшість часто прирівнюють до вади. «Асинхронія» ставить питання: чи можна знайти свободу, коли твоє тіло стає кліткою? І що значить жити удвох, але водночас відчувати глибоку самотність?