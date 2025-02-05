Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора музичного лейблу за фактами підробки документів та шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання довірою, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Раніше "РБК-Україна" писало із посиланням на джерела, що йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху. Потерпілою є вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук.
Слідством встановлено, що після трагічної смерті відомого українського артиста всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини. Вона створила компанію з назвою, що збігається з його сценічним псевдонімом, щоб управляти цими правами.
За договором з музичним лейблом компанія мала отримувати 70% доходу від використання пісень артиста. Але директор лейблу, який підписав угоду з власником авторських прав, свідомо занижував кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.
До того ж, співучасники використали іноземну компанію, яку контролював засновник лейблу, і приховували це від правовласника. Таким чином, вони отримували незаконний прибуток і штучно зменшували суму виплат компанії.
Внаслідок таких дій компанія спадкоємиця артиста недоотримала понад 1,5 млн грн доходу від використання інтелектуальної власності, що підтверджено висновком експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Ще одного фігуранта кримінального провадження – засновника музичного лейблу оголошено у розшук.
Також прокурори Офісу Генпрокурора вживають заходів в порядку міжнародного співробітництва щодо захисту авторських прав та недопущення використання оригіналів треків і альбомів гурту іноземними компаніями без дозволу власника.