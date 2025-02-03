Дві прем’єри: Національна опера України оголосила програму на лютий

Національна опера України оголосила програму на лютий. Про це повідомила пресслужба закладу. Вистави все ще будуть лише «денні», а кількість глядачів в залі залишеється обмеженою через безпекові вимоги.
У програмі опери на лютий:
- 6 лютого (четвер) о 17:00 – балет Михайла Скорульського «Лісова пісня». Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки. В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелісник), Марія Кірсанова (Килина), Євген Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурін (Водяник), Сергій Литвиненко (Лісовик) та ін. Диригент – Віктор Олійник.
- 7 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Драматична опера про життя сильної жінки. В титульній партії – Вікорія Ченська. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Б.Ф.Пінкертон, офіцер морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі) та ін.
- 8 лютого (субота) о 15:00 – вечір одноактних балетів. Балет «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков. Прем’єра балету «Рапсодія кохання» на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька історій кохання. В головних партіях: Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари). Балет «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці видатного хореографа сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, є надзвичайно популярним у світі. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.
- 9 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка у музичній редакції Мирослава Скорика. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. В титульній партії Наталія Николаїшин (журналісти уже давно «охрестили» співачку «заслужена Наталка України»). Також в головних ролях: Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.
- 12 лютого (середа) о 17:00 – вечір двох одноактних сучасних балетів у постановці Олесі Шляхтич та OSDC DANCE THEATER. Постановний склад обох вистав: балетмейстерка-постановниця – Олеся Шляхтич, художник-сценограф – Петро Богомазов, автор графічного дизайну декорацій – Safdi, художник – Євген Клименко, художник костюмів – Марія Руденко, балетмейстер-репетитор – Євген Кайгородов, помічник хореографа – Микита Кайгородов. «Кассандра» на музику Антоніо Вівальді. За основу сюжету взята поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри. Ролі виконують: Анастасія Шевченко (Єлена), Даниїл Пащук (Паріс), Клеман Гійом (Долон), Ліна Володіна (Кассандра), Микита Кайгородов (Гектор), Еліна Бідна (Андромаха), Каріна Тельвар (Поліксена), Тімоті Харфорд (Сінон). «Мойсей» на музику Тимофія Старєнкова. Балет «Мойсей», створений за мотивами поеми Івана Франка - про прагнення нації зберегти свою землю, пошук «маленького раю» та віру у Перемогу. Ролі виконують: Євген Кайгородов (Мойсей), Микита Кайгородов (Авірон), Андрій Скляр (Датан), Катерина Крук та Клеман Гійом (Демони).
- 13 лютого (четвер) о 17:00 – балет «Віденський вальс» Одна із найяскравіших балетних вистав театру на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа у постановці Аніко Рехвіашвілі.
- 14 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера Вінченцо Белліні «Норма». Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва.
- 15 лютого (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська.
- 16 лютого (неділя) о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Cтворенf за мотивами твору французького драматурга П’єра Бомарше. Йде в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка.
- 20 лютого (четвер) о 17:00 – балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського (до Дня Героїв Небесної сотні).
- 21 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні, одна з найбільш популярних вистав у світі.
- 22 лютого (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.
- 23 лютого (неділя) о 15:00 – Прем’єра. «Воєнний реквієм» Бенджаміна Бріттена (до третьої річниці повномасштабного вторгнення). Культовий твір ХХ-го століття, написаний для хору, оркестру та солістів, вважається вершиною творчості Бенджаміна Бріттена. У «Військовому реквіємі» поєднуються меси за загиблими та поезії Вільфреда Оуена – поета часів Першої світової війни. Перше виконання «Військового реквієму» відбулося 30 травня 1962 року під час церемонії освячення кафедрального собору в майже цілковито зруйнованому німецькими бомбардуваннями місті Ковентрі під час Другої світової. Після прем'єри, що завершилася на прохання Бріттена без оплесків, твір був визнаний абсолютним шедевром сучасності.
- 27 лютого (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але зі зрозумілих причин вистава не відбулась.
- 28 лютого (п’ятниця о 17:00 - опера Дж.Верді «Дон Карлос», наймасштабніша постановка часів незалежної України.