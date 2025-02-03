Дві прем’єри: Національна опера України оголосила програму на лютий

Національна опера України оголосила програму на лютий. Про це повідомила пресслужба закладу. Вистави все ще будуть лише «денні», а кількість глядачів в залі залишеється обмеженою через безпекові вимоги.

У програмі опери на лютий:

6 лютого (четвер) о 17:00 – балет Михайла Скорульського «Лісова пісня» . Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки. В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелісник), Марія Кірсанова (Килина), Євген Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурін (Водяник), Сергій Литвиненко (Лісовик) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

. Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки. В головних партіях заявлені: Катерина Курченко (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Ілля Морозов (Перелісник), Марія Кірсанова (Килина), Євген Логвиненко (Той, що греблі рве), Артем Кадурін (Водяник), Сергій Литвиненко (Лісовик) та ін. Диригент – Віктор Олійник. 7 лютого (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) . Драматична опера про життя сильної жінки. В титульній партії – Вікорія Ченська. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Б.Ф.Пінкертон, офіцер морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі) та ін.

. Драматична опера про життя сильної жінки. В титульній партії – Вікорія Ченська. Також в головних ролях: Олег Злакоман (Б.Ф.Пінкертон, офіцер морського флоту США), Наталя Кисла (Сузукі) та ін. 8 лютого (субота) о 15:00 – вечір одноактних балетів. Балет «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков. Прем’єра балету «Рапсодія кохання» на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька історій кохання. В головних партіях: Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари). Балет «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці видатного хореографа сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, є надзвичайно популярним у світі. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь.

(Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ілона Кравченко та Микита Сухоруков. у постановці Ярослава Ткачука. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька історій кохання. В головних партіях: Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Ірина Борисова та Володимир Кутузов (Друга пара), Катерина Діденко та Олексій Швидкий, Яна Ланчук та Льюїс Харфорд та ін. (Пари). у постановці видатного хореографа сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, є надзвичайно популярним у світі. Солісти: Наталія Мацак та Сергій Кривоконь. 9 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка у музичній редакції Мирослава Скорика. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. В титульній партії Наталія Николаїшин (журналісти уже давно «охрестили» співачку «заслужена Наталка України»). Також в головних ролях: Анжеліна Швачка (Терпелиха, її мати), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Сергій Пащук (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний), Олександр Бойко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

Фото: Національна опера України балет "Кассандра"