У Києві покажуть «Діалоги кармеліток» Львівської національної опери

15 січня на сцені Національної опери України пройде показ однієї з найрезонансніших премʼєр минулого сезону – опери «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка у постановці Львівської національної опери.

В основі лібретто – історія про молоду аристократку Бланш, яка, переживаючи складні події та обставини у часи Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність. Неокласична музика Франсіса Пуленка прозвучить під орудою Івана Чередніченка. Режисер-постановник – гендиректор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун. Мінімалістичну сценографію до вистави створив Микола Молчан, костюми – дизайнерка Оксана Караванська, світлову партитуру – Олександр Мезенцев.

Фото: Показ опери «Діалоги кармеліток» у Львівській національній опері opera.lviv.ua

Крім цього, у другій половині січня в Національна опера України покаже наступні вистави: