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У Києві покажуть «Діалоги кармеліток» Львівської національної опери

Показ пройде 15 січня на сцені Національного оперного театру.

У Києві покажуть «Діалоги кармеліток» Львівської національної опери
Показ опери «Діалоги кармеліток» у Львівській національній опері
Фото: opera.lviv.ua

15 січня на сцені Національної опери України пройде показ однієї з найрезонансніших премʼєр минулого сезону – опери «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка у постановці Львівської національної опери.

В основі лібретто – історія про молоду аристократку Бланш, яка, переживаючи складні події та обставини у часи Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність. Неокласична музика Франсіса Пуленка прозвучить під орудою Івана Чередніченка. Режисер-постановник – гендиректор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун. Мінімалістичну сценографію до вистави створив Микола Молчан, костюми – дизайнерка Оксана Караванська, світлову партитуру – Олександр Мезенцев.

opera.lviv.ua
Фото: Показ опери «Діалоги кармеліток» у Львівській національній опері
opera.lviv.ua

Крім цього, у другій половині січня в Національна опера України покаже наступні вистави:

  • 16 січня – одноактні балети «Шопеніана» Фредеріка Шопена «Пахіта» Едуара Дельдевеза та Людвіга Мінкуса
  • 17 січня – опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка 
  • 18 січня – балет «Сильфіда» Х.Левенсхольда 
  • 19 січня – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка
  • 22 січня – концерт до Дня Соборності України 
  • 23 січня – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса 
  • 24 січня – опера «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського в музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка
  • 25 січня – балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» Є.Станковича у постановці Віктора Литвинова
  • 26 січня – опера «Трубадур» Джузеппе Верді у постановці Віталія Пальчикова 
  • 30 січня – балет «Весілля Фігаро» Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка 
  • 31 січня – опера «Набукко» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов’яненка.
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