У Києві покажуть «Діалоги кармеліток» Львівської національної опери

15 січня на сцені Національної опери України пройде показ однієї з найрезонансніших премʼєр минулого сезону – опери «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка у постановці Львівської національної опери.
В основі лібретто – історія про молоду аристократку Бланш, яка, переживаючи складні події та обставини у часи Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність. Неокласична музика Франсіса Пуленка прозвучить під орудою Івана Чередніченка. Режисер-постановник – гендиректор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун. Мінімалістичну сценографію до вистави створив Микола Молчан, костюми – дизайнерка Оксана Караванська, світлову партитуру – Олександр Мезенцев.
Крім цього, у другій половині січня в Національна опера України покаже наступні вистави:
- 16 січня – одноактні балети «Шопеніана» Фредеріка Шопена «Пахіта» Едуара Дельдевеза та Людвіга Мінкуса
- 17 січня – опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка
- 18 січня – балет «Сильфіда» Х.Левенсхольда
- 19 січня – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка
- 22 січня – концерт до Дня Соборності України
- 23 січня – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса
- 24 січня – опера «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського в музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка
- 25 січня – балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» Є.Станковича у постановці Віктора Литвинова
- 26 січня – опера «Трубадур» Джузеппе Верді у постановці Віталія Пальчикова
- 30 січня – балет «Весілля Фігаро» Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка
- 31 січня – опера «Набукко» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов’яненка.