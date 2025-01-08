Укрпошта назвала найкращу поштову марку України 2024 року

Також став відомий найкращий поштовий блок України минулого року.

Українці визначили найкращу поштову марку та найкращий поштовий блок України в 2024 році.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Найкращою поштовою маркою України 2024 року стала “Під покровом Богородиці”. Її випустили до Дня захисників і захисниць України. Ця марка благодійна, з її продажу на потреби ЗСУ вже зібрано майже 1 млн гривень.

Автор цієї марки - Олександр Охапкін.

Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”, випущений напередодні Різдва. На цьому блоці відтворена витинанка заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко.

Фото: Укрпошта Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”

В Укрпошті додали, що близькими до перемоги були:

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