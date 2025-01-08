Укрпошта назвала найкращу поштову марку України 2024 року

Українці визначили найкращу поштову марку та найкращий поштовий блок України в 2024 році.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Найкращою поштовою маркою України 2024 року стала “Під покровом Богородиці”. Її випустили до Дня захисників і захисниць України. Ця марка благодійна, з її продажу на потреби ЗСУ вже зібрано майже 1 млн гривень.
Автор цієї марки - Олександр Охапкін.
Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”, випущений напередодні Різдва. На цьому блоці відтворена витинанка заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко.
В Укрпошті додали, що близькими до перемоги були:
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- благодійна марка “Хвилина мовчання” авторства Сергія Майдукова (донати йдуть на підтримку проєкту “На щиті”);
- поштовий блок “І буде весна!” дизайну Володимира Тарана зі знаковими світлинами війни Куби Камінського, Сергія Бобка, Дмитра “Ореста” Козацького та Максима Дондюка;
- зчіпка “Податки. Армія. Перемога” авторства Олександра Нікітюка.