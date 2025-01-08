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Укрпошта назвала найкращу поштову марку України 2024 року

Також став відомий найкращий поштовий блок України минулого року.

Укрпошта назвала найкращу поштову марку України 2024 року
Укрпошта назвала найкращу поштову марку України 2024 року
Фото: Укрпошта

Українці визначили найкращу поштову марку та найкращий поштовий блок України в 2024 році.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти

Найкращою поштовою маркою України 2024 року стала “Під покровом Богородиці”. Її випустили до Дня захисників і захисниць України. Ця марка благодійна, з її продажу на потреби ЗСУ вже зібрано майже 1 млн гривень.

Автор цієї марки - Олександр Охапкін.

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Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”, випущений напередодні Різдва. На цьому блоці відтворена витинанка заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко.

Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”
Фото: Укрпошта
Найкращий поштовий блок України 2024 року - “Нова радість стала”

В Укрпошті додали, що близькими до перемоги були:

  • благодійна марка “Хвилина мовчання” авторства Сергія Майдукова (донати йдуть на підтримку проєкту “На щиті”);
  • поштовий блок “І буде весна!” дизайну Володимира Тарана зі знаковими світлинами війни Куби Камінського, Сергія Бобка, Дмитра “Ореста” Козацького та Максима Дондюка;
  • зчіпка “Податки. Армія. Перемога” авторства Олександра Нікітюка.
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