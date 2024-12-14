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Росіяни на Миколаївщині атакували авто "Укрпошти", водій у важкому стані

Окупанти застосували FPV–дрон.

Росіяни на Миколаївщині атакували авто "Укрпошти", водій у важкому стані
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Укрпошти

Сьогодні, 14 грудня, росіяни атакували на Миколаївщині автомобіль "Укрпошти". Водій у важкому стані.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Вдень росіяни з застосуванням FPV–дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти", – написав він у телеграмі. 

Поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.

  • 5 грудня у Вознесенську через ворожий ракетний удар у власній оселі загинув чоловік.
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