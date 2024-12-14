Росіяни на Миколаївщині атакували авто "Укрпошти", водій у важкому стані

Сьогодні, 14 грудня, росіяни атакували на Миколаївщині автомобіль "Укрпошти". Водій у важкому стані.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вдень росіяни з застосуванням FPV–дрону обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Влучили в службовий автомобіль "Укрпошти", – написав він у телеграмі.

Поранено водія, його госпіталізували. Наразі стан постраждалого важкий, йому надають всю необхідну медичну допомогу.