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Під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації

Він бив окупантів на найгарячіших напрямках фронту. 

Під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації

Сьогодні із бойового завдання не повернувся молодий український пілот – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

Там зазначили, що пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

"Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні", – зазначили у ПсУ. 

Також додали, що обов’язково помстяться за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії. 

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