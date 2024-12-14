Від початку доби на фронті вже відбулося 166 зіткнень

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час на фронті вже відбулось 166 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута Студенецька, Галаганівка, Берилівка, Миколаївка, Тимоновичі Чернігівської області; Дмитрівка Сумської області. Авіаудару було завдано по населеному пункту Олександрівка Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка та Терни. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито вісім ворожих атак, три боєзіткнення тривають. Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж, ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Дев’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень, до того ж противник скинув на райони Темирівки та Новополя дві керовані авіаційні бомби.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.Мала Токмачка та Роботине зазнали ударів авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, 26 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши десять керованих бомб та здійснив 212 артилерійських обстрілів по населених пунктах РФ та позиціях наших захисників.

На решті напрямків – без особливих змін.