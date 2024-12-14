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У центрі Дніпра стався вибух. Загинула людина, є поранені

Серед поранених є двоє поліцейських.

У центрі Дніпра стався вибух. Загинула людина, є поранені
У центрі Дніпра стався вибух
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 14 грудня, близько 14:45 у одному із центральних районів Дніпра стався вибух. Через це загинула людина. Також є поранені, зокрема двоє поліцейських.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Потерпілі доставлені до лікарні. 

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

У центрі Дніпра стався вибух
Фото: Нацполіція
У центрі Дніпра стався вибух

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