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Щонайменше троє людей загинули та десятки поранені через вибух на фестивалі у Таїланді

Повідомляють, що у натовп кинули вибухівку. 

Щонайменше троє людей загинули та десятки поранені через вибух на фестивалі у Таїланді
У Таїланді на фестивалі пролунав вибух
Фото: Bangkokpost

Щонайменше троє людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок вибуху  на фестивалі в Таїланді.

Як пише ВВС, у натовп кинули вибухівку. Відомо про щонайменше 48 поранених, з них  шестеро з яких у важкому стані.

Напад стався близько опівночі за місцевим часом на ярмарку Червоного Хреста Doi Loyfa, який щорічно проводиться в районі Умпханг у північній провінції Так. Вибухівку кинули біля відкритої відкритої сцени, у місце, де танцювали люди. Імовірно це був саморобний вибуховий пристрій. 

Правоохоронці заарештували двох підозрюваних, але поки що їм не висунули звинувачень. 

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