Щонайменше троє людей загинули та десятки поранені через вибух на фестивалі у Таїланді

Щонайменше троє людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок вибуху на фестивалі в Таїланді.

Як пише ВВС, у натовп кинули вибухівку. Відомо про щонайменше 48 поранених, з них шестеро з яких у важкому стані.

Напад стався близько опівночі за місцевим часом на ярмарку Червоного Хреста Doi Loyfa, який щорічно проводиться в районі Умпханг у північній провінції Так. Вибухівку кинули біля відкритої відкритої сцени, у місце, де танцювали люди. Імовірно це був саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці заарештували двох підозрюваних, але поки що їм не висунули звинувачень.