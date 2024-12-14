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Reuters: у Бразилії заарештували ексміністра оборони

У листопаді його звинуватили у спробі державного перевороту в 2022 році.

Reuters: у Бразилії заарештували ексміністра оборони
Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару розмовляє із ексміністром Брагою Нетто
Фото: EPA/UPG

Поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після того, як у листопаді його звинуватили в організації державного перевороту в 2022 році.

Про це пише Reuters. 

Поліція видала ордер на арешт, два ордери на обшук і арешт, а також обрала  запобіжний захід щодо осіб, які ймовірно перешкоджали розслідуванню.

Брага Нетто працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і разом з ним балотувався на посаду віце-президента у 2022 році.

Його звинуватили разом з Болсонару, колишніми міністрами уряду та колишніми командувачами Збройними силами в організації державного перевороту в 2022 році після того, як ультраправий колишній президент програв вибори теперішньому очільнику Бразилії Луїсу Інасіо Лулі да Сілва.

Брагу Нетто звинувачували в тому, що він був одним із головних впливових осіб і організаторів спроби державного перевороту, щоб перешкодити інавгурації Лули.

  • У листопаді Федеральна поліція Бразилії висунула звинувачення в організації державного перевороту 37 особам, серед яких колишній президент республіки Жаїр Болсонару.
  • Раніше Верховний суд Бразилії оприлюднив документи, згідно з якими Болсонару після поразки на виборах у 2022 мав план скасування результатів виборів і представив його вищим військовим посадовцям. Торік прихильники Болсонару штурмували урядові будівлі, а влада заборонила йому перебувати на державних посадах до 2030.
  • Болсонару програв вибори Лулі да Сілві, який сам відбув тюремне покарання. Сілва називав звинувачення політично мотивованими і говорив, що його ув'язнили, аби не дати йому взяти участь в президентських виборах.
  • А експрезидент Бразилії заперечив звинувачення в перевороті і заявив про політичне переслідування.
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