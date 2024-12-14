Reuters: у Бразилії заарештували ексміністра оборони

У листопаді його звинуватили у спробі державного перевороту в 2022 році.

Поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після того, як у листопаді його звинуватили в організації державного перевороту в 2022 році.

Про це пише Reuters.

Поліція видала ордер на арешт, два ордери на обшук і арешт, а також обрала запобіжний захід щодо осіб, які ймовірно перешкоджали розслідуванню.

Брага Нетто працював керівником апарату колишнього президента Жаіра Болсонару і разом з ним балотувався на посаду віце-президента у 2022 році.

Його звинуватили разом з Болсонару, колишніми міністрами уряду та колишніми командувачами Збройними силами в організації державного перевороту в 2022 році після того, як ультраправий колишній президент програв вибори теперішньому очільнику Бразилії Луїсу Інасіо Лулі да Сілва.

Брагу Нетто звинувачували в тому, що він був одним із головних впливових осіб і організаторів спроби державного перевороту, щоб перешкодити інавгурації Лули.