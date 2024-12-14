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Вучич заявив, що США хочуть накласти санкції на сербську нафтову компанію через російського власника

Імовірно, санкції США можуть набути чинності вже 1 січня.

Вучич заявив, що США хочуть накласти санкції на сербську нафтову компанію через російського власника
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

США планують накласти фінансові санкції на сербську нафтову компанію Naftna Industrija Srbije (NIS) через російського власника.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Politico.

А Велика Британія та ЄС, швидше за все, візьмуть приклад із США у введенні санкцій проти компанії. Це означатиме припинення поставок нафти по трубопроводу з Хорватії.

За словами сербського президента, санкції США можуть набути чинності вже 1 січня.

NIS належить російським "Газпрому" і "Газпром нєфть".

Уряд США поки ніяк не прокоментував імовірні санкції проти компанії. 

  • Раніше агенція Bloomberg писала про те, що Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Поточна угода закінчується в березні, і у новій, імовірно, йтиметься про обсяги, аналогічні тим, що передбачені чинною угодою із "Газпромом".
  • Нещодавно президент Сербії Вучич пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії.
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