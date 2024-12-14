Вучич заявив, що США хочуть накласти санкції на сербську нафтову компанію через російського власника

США планують накласти фінансові санкції на сербську нафтову компанію Naftna Industrija Srbije (NIS) через російського власника.
Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Politico.
А Велика Британія та ЄС, швидше за все, візьмуть приклад із США у введенні санкцій проти компанії. Це означатиме припинення поставок нафти по трубопроводу з Хорватії.
За словами сербського президента, санкції США можуть набути чинності вже 1 січня.
NIS належить російським "Газпрому" і "Газпром нєфть".
Уряд США поки ніяк не прокоментував імовірні санкції проти компанії.
- Раніше агенція Bloomberg писала про те, що Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Поточна угода закінчується в березні, і у новій, імовірно, йтиметься про обсяги, аналогічні тим, що передбачені чинною угодою із "Газпромом".
- Нещодавно президент Сербії Вучич пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії.