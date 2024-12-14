Вучич заявив, що США хочуть накласти санкції на сербську нафтову компанію через російського власника

Імовірно, санкції США можуть набути чинності вже 1 січня.

США планують накласти фінансові санкції на сербську нафтову компанію Naftna Industrija Srbije (NIS) через російського власника.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Politico.

А Велика Британія та ЄС, швидше за все, візьмуть приклад із США у введенні санкцій проти компанії. Це означатиме припинення поставок нафти по трубопроводу з Хорватії.

За словами сербського президента, санкції США можуть набути чинності вже 1 січня.

NIS належить російським "Газпрому" і "Газпром нєфть".

Уряд США поки ніяк не прокоментував імовірні санкції проти компанії.