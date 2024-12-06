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Bloomberg: Сербія веде переговори про продовження постачання російського газу

Імовірно, йдеться про аналогічні об'єми газу, які постачалися і до цього. 

Bloomberg: Сербія веде переговори про продовження постачання російського газу
Фото: Twitter/Serbian Government

Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Поточна угода закінчується в березні, і у новій, імовірно, йтиметься про обсяги, аналогічні тим, що передбачені чинною угодою із "Газпромом".

Як пише Bloomberg,  про це заявив віце-прем’єр-міністр Сербії Александар Вулін у кулуарах Веронського Євразійського економічного форуму, який проходить у Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Завдяки "твердим відносинам" з Москвою ми маємо дуже хороші можливості говорити про економіку, говорити з Росією про газову угоду", – сказав він.

Також додав, що його країна знає про зміни в процесі оплати поставок російського газу, які вніс нещодавно Путін.

"Що стосується виплат, ми будемо робити все, що домовимося з Росією", – додав Вулін і зазначив, що "абсолютно впевнений, що скоро підпишуть нову угоду на "чудових умовах".

Сербія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік та покладається на російський "Газпром" приблизно на дві третини обсягів і отримує їх за вигідними цінами. Тим не менш, країна працювала над диверсифікацією своїх джерел, купуючи газ у Азербайджані та відкриваючи новий маршрут до терміналу зрідженого природного газу в Греції.

  • Ще восени Сербія домовлялася із "Газпромом" про додаткові постачання газу до Сербії у зимовий період.
  • Нещодавно президент Сербії Вучич пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії.
  • Проте ще влітку Вучич заперечував, що підтримує тісні зв’язки з Путіним, а також наголосив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі. 
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