Громадянину Латвії загрожує в’язниця через участь у бойових діях проти України

Підозрюваного затримали ще у жовтні під час спроби нелегального переходу кордону з боку Росії.

Служба держбезпеки Латвії подала прокуратурі запит на кримінальне переслідування громадянина країни, який незаконно уклав контракт із армією Росії та пішов воювати в Україні на боці окупаційних сил, пише видання LSM.

Його звинувачують також у незаконному переході кордону. Кримінальну справу відкрили ще 8 жовтня – за статтею 95.1 про порушення заборони на службу в лавах російської армії, передбаченої Законом про національну безпеку.

Згідно з інформацією, що є у розпорядженні Служби держбезпеки, підозрюваний уклав контракт із російською армією. Розслідування показало, що він брав участь у бойових діях проти України. Його дії згідно зі статтею 77.1 Кримінального закону розцінюються як активна незаконна участь у збройному конфлікті за межами Латвії.

Підозрюваного затримали 7 жовтня у Шкілбенській волості під час спроби нелегального переходу кордону з боку Росії. Прикордонники порушили проти нього кримінальну справу про навмисно незаконний перехід кордону. Розслідування продовжить Служба держбезпеки.

Усім жителям Латвії заборонена служба в армія інших країн, але є винятки

LSM зазначає ‒ аби зменшити потенційні ризики нацбезпеки, здатні виникнути через військову службу латвійців в інших державах, усім латвійським жителям – як громадянам, так і негромадянам – заборонено службу в арміях та силових структурах інших країн. За порушення цієї норми передбачено до 4 років позбавлення волі.

Водночас заборона не поширюється на службу в рядах збройних сил ЄС, НАТО, країн-учасниць Європейської асоціації вільної торгівлі, Австралії, Бразилії та Нової Зеландії.

Додамо, за участь у військових діях в інших країнах закон передбачає ув'язнення на строк до 10 років.