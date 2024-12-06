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Громадянину Латвії загрожує в’язниця через участь у бойових діях проти України

Підозрюваного затримали ще у жовтні під час спроби нелегального переходу кордону з боку Росії.

Громадянину Латвії загрожує в’язниця через участь у бойових діях проти України
Фото: Publicitātes attēls

Служба держбезпеки Латвії подала прокуратурі запит на кримінальне переслідування громадянина країни, який незаконно уклав контракт із армією Росії та пішов воювати в Україні на боці окупаційних сил, пише видання LSM.

Його звинувачують також у незаконному переході кордону. Кримінальну справу відкрили ще 8 жовтня – за статтею 95.1 про порушення заборони на службу в лавах російської армії, передбаченої Законом про національну безпеку.

Згідно з інформацією, що є у розпорядженні Служби держбезпеки, підозрюваний уклав контракт із російською армією. Розслідування показало, що він брав участь у бойових діях проти України. Його дії згідно зі статтею 77.1 Кримінального закону розцінюються як активна незаконна участь у збройному конфлікті за межами Латвії.

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Підозрюваного затримали 7 жовтня у Шкілбенській волості під час спроби нелегального переходу кордону з боку Росії. Прикордонники порушили проти нього кримінальну справу про навмисно незаконний перехід кордону. Розслідування продовжить Служба держбезпеки.

Усім жителям Латвії заборонена служба в армія інших країн, але є винятки

LSM зазначає ‒ аби зменшити потенційні ризики нацбезпеки, здатні виникнути через військову службу латвійців в інших державах, усім латвійським жителям – як громадянам, так і негромадянам – заборонено службу в арміях та силових структурах інших країн. За порушення цієї норми передбачено до 4 років позбавлення волі. 

Водночас заборона не поширюється на службу в рядах збройних сил ЄС, НАТО, країн-учасниць Європейської асоціації вільної торгівлі, Австралії, Бразилії та Нової Зеландії.

Додамо, за участь у військових діях в інших країнах закон передбачає ув'язнення на строк до 10 років.

  • У Гельсінкі розпочався розгляд справи засновника і одного з керівників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русич” Воїслава Тордена (Яна Петровського). Росіянина звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. 
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