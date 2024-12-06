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Reuters: Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан

Із Південною Кореєю проводилися консультації щодо зміни планів.

Reuters: Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити воєнний стан президентом Юн Сук Йолем. 

Як пише Reuters, він більше не планує їздити до до цієї країни. Про це виданню повідомили двоє американських чиновників.

Один чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що найближчим часом планувалася поїздка, але визначили, що зараз "невідповідний час". Чиновник сказав, що з Південною Кореєю проводилися консультації щодо зміни планів поїздок.

Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у "важливий геополітичний момент у регіоні".

Остін залишить посаду до 20 січня, до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати тримають у Південній Кореї 28 500 військовослужбовців. Командувач збройними силами США у цій країні генерал Пол ЛаКамера попередив американських військових залишатися пильними, уникати районів протестів і повідомляти начальству про плани поїздок, якщо трапиться "щось несподіване".

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати не знали про те, що президент Південної Кореї має намір оголосити воєнний стан.
  • Імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля стає все більш імовірним. Лідер керівної "Партії народовладдя", яка спершу виступала проти усунення глави держави, заявив про необхідність цього кроку.
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