Reuters: Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити там воєнний стан

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував візит до Південної Кореї після спроби запровадити воєнний стан президентом Юн Сук Йолем.

Як пише Reuters, він більше не планує їздити до до цієї країни. Про це виданню повідомили двоє американських чиновників.

Один чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що найближчим часом планувалася поїздка, але визначили, що зараз "невідповідний час". Чиновник сказав, що з Південною Кореєю проводилися консультації щодо зміни планів поїздок.

Поїздка Остіна до Південної Кореї мала відбутися у "важливий геополітичний момент у регіоні".

Остін залишить посаду до 20 січня, до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати тримають у Південній Кореї 28 500 військовослужбовців. Командувач збройними силами США у цій країні генерал Пол ЛаКамера попередив американських військових залишатися пильними, уникати районів протестів і повідомляти начальству про плани поїздок, якщо трапиться "щось несподіване".