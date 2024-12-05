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Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії

Також для підтримки народу Грузії можуть бути застосовані механізми ОБСЄ.

Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп
Фото: EPA/UPG

Насильство проти протестувальників, журналістів і арешти політиків у Грузії є неприйнятними.

Про це написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

“Тому Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити угоди з Грузією про безвізовий режим”, - написав міністр.

Вельдкамп привітав рішення країн Балтії ввести індивідуальні заборони на в’їзд для низки керівників Грузії.

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Також очільник дипломатії Нідерландів наголосив, що для підтримки грузинського народу слід вивчити можливість використання механізмів ОБСЄ, і  пообіцяв підняти цю тему на зустрічі на Мальті.

Протести в Грузії

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей. 

  • Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців.

  • Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до Збройних сил Грузії та закликав армію підтвердити вірність батьківщині.

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