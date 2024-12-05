Грузинський прем'єр відреагував на санкції України і знову сказав про намагання "відкрити другий фронт"

Кобахідзе звинуватив Україну в намаганнях відкрити "другий фронт", коли на початку повномасштабного вторгнення грузинський уряд просили дозволити відправку добровольців, а також дорікнув за висилку посла.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що впровадження санкцій проти нього та ще 19 осіб, причетних до протидії європейській інтеграції країни, є "відлунням складної ситуації, в якій перебуває уряд України, пишуть "Новости Грузия" та інші грузинські медіа.

Кобахідзе також заявив, що уряд його країни залишатиметься в режимі "односторонньої дружби" з Україною. Він дорікнув Україні за висилку посла, що відбувалася раніше у зв'язку з утримуванням Міхаеля Саакашвілі.

"Людина, яка з початку війни жодного дня не покидала Києва. Вигнали, бо в Грузії «Росія нашими руками вбивала Саакашвілі». Ви можете обговорити все це самі. Сьогодні становище української влади ще гірше. Це рішення є відлунням цієї складної ситуації", – переконаний політик.

Цього року влада Грузії ухвалила низку скалькованих з російських законів: про іноагентів та про утискання прав ЛГБТ. Після виборів парламенту Грузії, що супроводжувалися численними повідомленнями про порушення, переможцем оголосили правлячу "Грузинську мрію".

У Євросоюзі закликали провести перевибори, а Тбілісі вирішив зупинити переговори з Брюсселем щодо приєднання до блоку до 2020-го р. Реакцією на це стали багатотисячні протести.

Масові акції супроводжувалися зіткненнями та арештами, проти грузинських опозиціонерів почали відкривати справи та проводити в них обшуки. Учора український президент повідомив про намір застосувати санкції проти тих грузинських політиків, які штовхають Грузію до Росії, а сьогодні підписав відповідний указ.