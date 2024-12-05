"Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде. Україна хоче здобути справедливий мир. І поваги до принципів для всіх".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергія Лаврова.

На відео, яке опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал інші дипломати, зокрема - міністри закордонних справ Польщі та Чехії Радослав Сікорський та Ян Ліпавський. Вони раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова.

Наприкінці свого виступу, Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Виступаючи в ОБСЄ Сибіга закликав не вірити словам Росії про бажання миру, бо Кремль говорить про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від своїх злочинів.

"Москва намагається виправдати все це так званими "законними інтересами безпеки". Але право мого народу на існування не є законним інтересом РФ у сфері безпеки. Вибір моєї нації щодо власного майбутнього не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Насправді Росія сама є найбільшою загрозою безпеці для світу. Сотні років", — сказав він.

За словами міністра, Росія хоче другої Ялти або принаймні третього Мінська.

"Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде. Україна хоче здобути справедливий мир. І поваги до принципів для всіх", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Росія є не партнером, а найбільшою загрозою для спільної безпеки Європи.

"Участь Росії в ОБСЄ є загрозою для співпраці в Європі. І вона такою і залишиться. Росія поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, втручається в Грузію, Молдову, Західні Балкани та інші держави і веде гібридну війну проти Європи", - сказав міністр.

Сибіга зазначив, що ОБСЄ повинна відігравати певну роль в імплементації "формули миру". Він також додав, що поки Росія порушує принципи та зобов'язання ОБСЄ, ця організація має залишатися платформою для притягнення Москви до відповідальності.

Сьогодні на Мальті почалося засідання міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ. Для Лаврова це перша поїздка до країни ЄС від лютого 2022 року. В МЗС РФ раніше пожалілися, що влада Мальти за день до засідання анулювала візу речниці Лаврова Марії Захаровій.