Норвезький суд відмовив Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

Норвезький суд постановив вчора, що Андерс Берінг Брейвік, який вбив у 2011 році 77 людей, не буде достроково звільнений з в'язниці, відхиливши його апеляцію.

Про це пише Reuters з посиланням на адвоката Брейвіка.

Захист ув’язненого заявив, що Брейвік оскаржить це рішення.

22 липня 2011 року антимусульманські неонацисти вбили вісім осіб, замінувавши автомобіль в Осло, а потім розстріляли 69 людей, більшість з яких були підлітками.

У листопаді суд розглянув друге клопотання Брейвіка про умовно-дострокове звільнення. Під час слухання він сказав, що напади були “необхідними”.

45-річний чоловік відбув 13 років з 21 року ув'язнення ‒ максимального покарання на момент скоєння ним злочинів, яке може бути продовжено на той час, поки він буде вважатися загрозою для суспільства.

Брейвік може подавати заяву про умовно-дострокове звільнення через рік після кожної відмови.