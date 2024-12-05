Борис Джонсон достроково закінчить промо-тур своїх мемуарів в Австралії

Видавець стверджує, що в експрем'єра виникли "непередбачені обставини", але є інша версія.

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон скоротив перебування в Австралії, де він особисто промотує нещодавно надруковану книгу мемуарів про свою політичну кар'єру.

Як пише The Guardian, Джонсон скасував захід у Мельбурні, запланований на суботу, проте залишив у графіку відвідування Сіднея у п'ятницю.

За словами видавця Макса Марксона, який представляє інтереси експрем'єра, у Джонсона "виникли непередбачувані обставини", які потребують його повернення на батьківщину. Проте медіа сумніваються у достовірності цієї версії: пишуть, що політик просто не зміг реалізувати достатню кількість квитків.

Мінімальна вартість перепустки на презентацію книги британця склала 99 доларів, а за те, щоб під час "довгого ланчу", як назвали це організатори, отримати ще й їжу, доведеться викласти аж 295 доларів.

Марксон заперечує відсутність зацікавлення з боку австралійців та стверджує, що усі придбані квитки на захід у Мельбурні можна використати у Сіднеї або ж просто повернути з повною компенсацією.